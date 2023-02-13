Посол Польши при ЕС Садось: Варшава разочарована десятым пакетом антироссийских санкций
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Варшава разочарована проектом нового пакета антироссийских санкций ЕС, так как он не затрагивает госкорпорацию Росатом, сообщила польская радиостанция RMF со ссылкой на посла Польши в ЕС Анджея Садося.
По его словам, содержание проекта «ниже польских ожиданий», так как в нем не предусмотрены санкции в отношении Росатома, нет запрета импорта российских алмазов и исключения Газпрома из системы UER (Upstream Emission Reduction), которая предусматривает торговлю сертификатами на выбросы при добыче углеводородов, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что десятый пакет санкций Евросоюза против Москвы введут к 24 февраля, в нем предусмотрены ограничения на 10 млрд евро. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия не будет поддерживать санкции Евросоюза, которые будут ограничивать сотрудничество с Россией в ядерной области.
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