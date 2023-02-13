 

Роскосмос опубликовал фото повреждений корабля «Союза МС-22» от столкновения с метеороидом

13.02.2023, 18:55, Новости дня
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Российская госкорпорация «Роскосмос» обнародовала фотографии, на которых запечатлены повреждения космического корабля «Союз МС-22», которые аппарат получил при столкновении с метеороидом.

На фото видны нарушения внешней обшивки корабля и отверстия в ней, наличие таких отверстий доказывает причину произошедшего – внешнее повреждение, подчеркнули в корпорации, передает ТАСС.

Напомним, гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов указывал, что радиатор корабля получил повреждения из-за столкновения с метеороидом. После столкновения российские космонавты не смогли выйти в открытый космос, поскольку сработала система диагностики «Союза МС-22».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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