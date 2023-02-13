 

Ведущий «Модного приговора» рассказал о самом модном цвете сезона

13.02.2023, 18:45, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Ведущий передачи «Модный приговор» Александр Васильев следить за новыми трендами и знает, какие вещи являются актуальными, а какие — безнадежно устаревшими. Историк моды рассказал, одежда какого цвета в особенном почете в этом сезоне.

Самый модный цвет

Васильев отмечает возвращение ретро-трендов. Один из таких — это одежда цвета бордо. Еще недавно, по словам знаменитости, в моде был насыщенный оранжевый цвет, а сегодня его уверенно вытесняет темно-красный цвет. Бордо можно миксовать с другими теплыми оттенками: например, с оттенком фуксии. Сейчас разрешается сочетать красное с розовым: хотя еще не так давно это считалось признаком дурного тона.

Васильев предрекает скорое возвращение малиновых пиджаков, которые в девяностые годы носили многие мужчины. Особенно те, которые так или иначе были связаны с криминальным миром. В связи с этим Васильев призывает мужчин пополнять гардеробы одеждой красного и розового цвета. Эти оттенки сегодня не считаются типично женскими. Практически все цвета в нынешние времена — это унисекс, поэтому доступны для представителей любого гендера.

Напомним, что передача “Модный приговор” пока еще не выходит в эфир, но поклонники надеются, что в ближайшем будущем съемки возобновят.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.01.21 / В гостях у Кейт Уинслет: экскурсия по пентхаусу актрисы в Нью-Йорке

25.03.22 / У природы нет плохой погоды: Багамы встретили Кейт Миддлтон и принца Уильяма проливным дождем

16.07.21 / В школах с низким средним баллом ЕГЭ педагогам снизят зарплату

02.03.21 / КНДР отменила смертный приговор Михаилу Горбачеву за развал СССР

26.03.22 / Мнение: Добрый старый Байден

18.07.22 / В США на фоне новой вспышки COVID-19 вспомнили про маски

07.12.22 / ЕС не смог согласовать пакет финансовой помощи Украине из-за позиции Венгрии

11.07.22 / Стало известно, какие живые существа первыми восстановились после массового вымирания

19.05.21 / Французские исследователи обнаружили в древнегреческих мифах упоминание богини бодипозитива

26.04.22 / Грузинский министр призвал Украину забыть обиды и не требовать санкций

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика