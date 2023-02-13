Ведущий «Модного приговора» рассказал о самом модном цвете сезона

Ведущий передачи «Модный приговор» Александр Васильев следить за новыми трендами и знает, какие вещи являются актуальными, а какие — безнадежно устаревшими. Историк моды рассказал, одежда какого цвета в особенном почете в этом сезоне.

Самый модный цвет

Васильев отмечает возвращение ретро-трендов. Один из таких — это одежда цвета бордо. Еще недавно, по словам знаменитости, в моде был насыщенный оранжевый цвет, а сегодня его уверенно вытесняет темно-красный цвет. Бордо можно миксовать с другими теплыми оттенками: например, с оттенком фуксии. Сейчас разрешается сочетать красное с розовым: хотя еще не так давно это считалось признаком дурного тона.

Васильев предрекает скорое возвращение малиновых пиджаков, которые в девяностые годы носили многие мужчины. Особенно те, которые так или иначе были связаны с криминальным миром. В связи с этим Васильев призывает мужчин пополнять гардеробы одеждой красного и розового цвета. Эти оттенки сегодня не считаются типично женскими. Практически все цвета в нынешние времена — это унисекс, поэтому доступны для представителей любого гендера.

Напомним, что передача “Модный приговор” пока еще не выходит в эфир, но поклонники надеются, что в ближайшем будущем съемки возобновят.