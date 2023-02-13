Жостовская роспись, палехская лаковая миниатюры, елецкое кружево: чудеса “Уникальной России”

С 24 января по 5 февраля 2023 года в столичном Гостином дворе прошла III Художественно-промышленная выставка-форум “Уникальная Россия”. В этом году выставка-форум приняла рекордное количество гостей, за две недели ее работы посетителями стали 57 000 человек. Также в 2023 году выставка приобрела формат международной, представив экспозиции Индонезии, Шри-Ланки, Турции и Индии, как развитие культурного сотрудничества наших стран.

Главными арт-объектами “Уникальной России” в 2023 году стали: пасхальное яйцо, посвящённое 800-летию со дня рождения Александра Невского и выполненное в уникальных ювелирных техниках и исключительной красоты молитвенный пояс на натуральном бархате, рожденный мастерством торжокских золотошвей.

Среди экспонатов, представленных на выставке – авторская керамика и фарфор; лаковая миниатюра; эмальерное искусство; художественная обработка стекла, металла, камня; церковное искусство; виртуозная резьба по кости и дереву; кружевоплетение и вышивка, эксклюзивные ювелирные изделия; предметы интерьера и декора; дизайнерская, этническая одежда и аксессуары. Причем данные произведения можно было не только увидеть, но и приобрести. Свои работы представили такие легендарные российские промыслы, как жостовская роспись, палехская лаковая миниатюры, елецкое кружево. На выставке также можно было найти картины из кожи, украшения из тополиного пуха и бивня мамонта.

Точками притяжения выставки стали исторические экспозиции, послужившие связью времен: зал “Сестры милосердия военного времени”, стенд, посвященный событиям Великой Отечественной войны, павильон “СССР – лучший опыт”.

Представив искусство России от Якутии до Крыма, от Бурятии до Калининграда, выставка-форум “Уникальная Россия” стала живой энциклопедий современной культуры нашей страны, с очевидностью демонстрируя, что Россия – это целый мир и самобытная цивилизация, имеющая великую историю и большой потенциал.