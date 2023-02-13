“Им нелегко”: бизнесмен Пригожин высказался о поддержке, оказываемой россиянами бойцам ЧВК “Вагнер”

“Я хочу от всей души от себя лично и от бойцов ЧВК “Вагнер” поблагодарить всех, кто ценит их работу. Безусловно, им нелегко и им нужна поддержка страны, которую они защищают”, — заявил предприниматель.

Ранее Пригожин призвал называть бойцов ЧВК “Вагнер” добровольцами, поскольку они отдают жизни за свою страну. По его мнению, им важно получать от граждан обратную связь, а именно признание их побед на фронте.