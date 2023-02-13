 

Time – американские военные не исключили внеземное происхождение сбитого летающего неопознанного объекта

13.02.2023, 17:40, Разное
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Уничтожение в минувшее воскресенье неопознанного летающего объекта над озером Гурон стало уже четвёртым подобным инцидентом в воздушном пространстве США за неделю, пишет Time. Генерал армии США Гленн Ванхерк заявил, что не исключает никаких версий происхождения неопознанного объекта, включая внеземное происхождение.


AP

В минувшее воскресенье истребитель американских ВВС сбил неопознанный летающий объект над озером Гурон в момент его приближения к важному военному объекту, пишет Time, ссылаясь на официальное заявление Пентагона. Это уже четвёртый по счёту необычный инцидент в воздушном пространстве, с тех пор как на прошлой неделе в небе над США был замечен китайский воздушный шар. Американское военное командование не уточнило, о каком важном военном объекте идёт речь, но, возможно, речь идёт о подземном хранилище баллистических ядерных ракет в штате Монтана, пишет Time.

Как отмечает издание, в отличие от первого инцидента, когда принадлежность воздушного шара сразу приписали Китаю, в последующие три раза в Пентагоне заявляли, что пока не могут установить происхождение летающих объектов. Отвечая на прямой вопрос, могут ли объекты иметь внеземное происхождение, глава объединённого командования воздушно-космической обороны североамериканского континента генерал Глен Ванхерк заявил, что «не исключает никаких вариантов».

«Я не буду сразу записывать их в категорию воздушных шаров. У нас есть причины называть их объектами. Я не могу определить их способ перемещаться в воздушном пространстве», — приводит издание слова Ванхерка. Генерал признал, что американские военные находятся в затруднении: сейчас они пытаются собрать обломки сбитых объектов для их дальнейшего изучения.
Череда инцидентов в воздушном пространстве США частично связана с тем, что американские военные значительно повысили своё внимание после случая с китайским воздушным шаром, пишет Time. Радары американской ПВО сейчас настроены таким образом, чтобы засекать также и медленно движущиеся небольшие объекты.

Издание отмечает, что до происшествия с китайским воздушным шаром американские ВВС никогда не сбивали опасные объекты в воздушном пространстве США. Теперь же экстраординарное событие превращается в норму. 


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