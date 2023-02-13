 

В 2027-2030 годах с российской орбитальной станции будут запущены пять модулей

13.02.2023, 17:35, Разное
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В 2027 году будут запущены научные и энергетические модули российских орбитальных станций (РОС). Затем в период с 2028 по 2030 год на орбиту будут выведены еще четыре модуля. Об этом в интервью ТАСС заявил Владимир Кожевников.

По его словам, узловой, шлюзовой, базовый и целевой модули будут запущены к 2028-2030 годам. Кожевников утверждает, что станция “вечная”. Возможна замена модулей, отслуживших свой срок. Главный конструктор заявил, что это позволит поддерживать станцию в работоспособном состоянии, а также обеспечит актуальность технологического оснащения станций. Он сообщил, что экипажи будут доставляться на орбитальную станцию кораблем “Восточный”. Генеральный директор Роскосмоса Юрий Борисов заявил, что нельзя допустить выхода РФ из проекта Международной космической станции в ноябре 2022 года.


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