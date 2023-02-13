Франция продлевает скидку на бензин

Бруно Ле Мэр, министр финансов Франции, заявил в понедельник, что французское правительство продлит возможность получить скидку в 100 евро на бензин для 10 000 000 домохозяйств до 31 марта.

Министр сказал, что скидка должна была закончиться в конце февраля, но она будет продлена до марта, чтобы миллионы соотечественников, имеющих право на скидку, могли ею воспользоваться. Речь идет о 100 евро для семей с доходом ниже 14 700 евро. Это ежемесячный платеж на одного человека, или 1 314 евро на человека. Патрик Пуянне, генеральный директор TotalEnergies, заявил на прошлой неделе, что компания будет готова снова продавать бензин со скидкой на своих станциях, если цена на бензин поднимется выше 2 евро за галлон.

Французское правительство ввело скидку на бензин осенью 2022 года, чтобы помочь автомобилистам, несмотря на резкий рост цен на топливо. Она составляла $30/окт, затем с начала ноября и до конца снизилась до $10/литр.TotalEnergies также объявила, что снизит цены на бензин во Франции на 20 центов за литр (с 1 сентября по 1 ноября) и еще на 10 центов за литр (с 1 ноября по 31 декабря), чтобы предотвратить налог на сверхприбыль.