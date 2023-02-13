 

В Москве будут производить кузовные детали для китайских кроссоверов

13.02.2023, 17:35, Разное
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По словам Владимира Ефимова (заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и земельных отношений), московский завод будет производить до 6,5 миллионов кузовных деталей в год для китайских кроссоверов.

Ефимов заявил, что московский производитель автокомпонентов “Альфа Аутомотив Технолоджис” (ААТ) и тульский завод “Хавал Мотор Мануфактуринг Рус” подписали соглашение. ААТ будет производить кузовные детали для кроссоверов Haval F7 или Haval Jolion китайского бренда. В рамках масштабных инвестиций завод был построен при поддержке города. Соглашение предусматривает, что столичное предприятие сможет производить 106 кузовных деталей для популярных китайских кроссоверов. Годовой объем производства составит от 5 до 6 миллионов деталей. Ефимов пояснил, что в результате уровень локализации тульского проекта составит 50%, что позволит наладить сборку этих автомобилей в Туле в 2023 году”.

Владислав Овчинский является руководителем Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы. Он отметил, что общая площадь завода по производству автокомпонентов составляет 36,6 млн. кв. метров. Москва предоставила предприятию 3,25 га земли в Бирюлево Западное в рамках масштабных инвестиций. Овчинский заявил, что объем инвестиций в строительство этого объекта составил более 2,9 млрд рублей.


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