Ветеран ЦРУ рассказал, что Чебурашку придумали в Лэнгли для пропаганды педофилии

Отставной

подполковник ЦРУ, 89-летний Саймон Хоркер, рассказал журналистам, как в середине

1960-х годов в Лэнгли разрабатывалась программа по развращению советской

молодёжи. В рамках неё был создан образ Чебурашки – антропоморфного существа,

которое должно было склонять советских граждан к педофилии.

Авторами образа

Чебурашки стали голливудский кинорежиссёр Аллан Чапман, завербованный ЦРУ, а

также лично директор ведомства Аллен Даллес. Мысль о создании Чебурашки пришла в

их головы после изучения доклада советского резидента о том, что жители России

воспринимают медведей как неотъемлемую часть своего общества и даже вступают с

ними в браки.

Персонаж должен был вызывать у зрителя неконтролируемую

страсть, а поскольку он воспринимался как

несовершеннолетний, это должно было также индуцировать педофильские наклонности.

Однако после того, как в 1972 году на экраны СССР вышел мультфильм о Чебурашке,

авторы идеи поняли, что просчитались. Образ мохнатого ушастого зверька вовсе не

вызывал у советских граждан подобных ассоциаций.

«Мы долго не

могли понять, в чём был наш просчёт. Тогда мы и впрямь были на сто процентов

уверены, что русские спят с медведями, и маленький симпатичный медвежонок

должен был вызвать у них интерес определённого рода. Это уже потом выяснилось,

что наш прознатчик в Москве был перевербован КГБ и писал в Лэнгли откровенную

ерунду и дезинформацию. Вот так, пытаясь посеять похоть и разврат в сердцах

советских граждан в соответствии с планом Даллеса, ЦРУ поучаствовало в создании

одного из национальных символов современной России», – рассказал Саймон Хоркер.

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