Ветеран ЦРУ рассказал, что Чебурашку придумали в Лэнгли для пропаганды педофилии
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Отставной
подполковник ЦРУ, 89-летний Саймон Хоркер, рассказал журналистам, как в середине
1960-х годов в Лэнгли разрабатывалась программа по развращению советской
молодёжи. В рамках неё был создан образ Чебурашки – антропоморфного существа,
которое должно было склонять советских граждан к педофилии.
Авторами образа
Чебурашки стали голливудский кинорежиссёр Аллан Чапман, завербованный ЦРУ, а
также лично директор ведомства Аллен Даллес. Мысль о создании Чебурашки пришла в
их головы после изучения доклада советского резидента о том, что жители России
воспринимают медведей как неотъемлемую часть своего общества и даже вступают с
ними в браки.
Персонаж должен был вызывать у зрителя неконтролируемую
страсть, а поскольку он воспринимался как
несовершеннолетний, это должно было также индуцировать педофильские наклонности.
Однако после того, как в 1972 году на экраны СССР вышел мультфильм о Чебурашке,
авторы идеи поняли, что просчитались. Образ мохнатого ушастого зверька вовсе не
вызывал у советских граждан подобных ассоциаций.
«Мы долго не
могли понять, в чём был наш просчёт. Тогда мы и впрямь были на сто процентов
уверены, что русские спят с медведями, и маленький симпатичный медвежонок
должен был вызвать у них интерес определённого рода. Это уже потом выяснилось,
что наш прознатчик в Москве был перевербован КГБ и писал в Лэнгли откровенную
ерунду и дезинформацию. Вот так, пытаясь посеять похоть и разврат в сердцах
советских граждан в соответствии с планом Даллеса, ЦРУ поучаствовало в создании
одного из национальных символов современной России», – рассказал Саймон Хоркер.
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