Путин отметил схожесть позиций с КПРФ по темам обороны и безопасности
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Президент РФ Владимир Путин заявил, что у него и Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ) никогда не было противоречий по темам обороны и безопасности. Об этом он сообщил в ходе встречи с главой КПРФ Геннадием Зюгановым.
Глава государства подчеркнул, что партия вносит существенный вклад в политическую дискуссию, в поиск наиболее приемлемых и рациональных решений для развития страны и в социальной сфере, и в экономике, передает ТАСС.
Путин подчеркнул, что КПРФ часто шла вперед и ставила перед властями на всех уровнях вопросы по теме безопасности.
На встрече с Зюгановым Путин также выразил уверенность в победе РФ в нынешнем противостоянии.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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