Еврокомиссия спрогнозировала проблемы ЕС с заполнением газохранилищ к следующей зиме

Несмотря на снижение цен на газ, энергетические проблемы Евросоюза не преодолены, страны могут столкнуться с новым скачком цен и проблемами заполнения газохранилищ к следующей зиме, следует из зимнего экономического прогноза Еврокомиссии.

В документе говорится, что угроза недостатка газа в ЕС выглядит менее серьезной, чем несколько месяцев назад, но ее все еще нельзя сбрасывать со счетов, передает ТАСС.

Отмечается, что альтернативные источники поставок были найдены, уровень запасов газа увеличен, энергоэффективность повышена, тогда как цены на газ заметно упали. В то же время, в условиях геополитической напряженности в будущем спотовые цены могут вырасти.

Одной из причин может стать открытие Китая и связанный с этим глобальный рост спроса на сжиженный природный газ. Заполнение газохранилищ к зиме 2023–2024 года может оказаться сложнее, чем ожидалось, говорится в сообщении.

В нем не упоминается тот факт, что в 2022 году практически до конца весны большинство стран ЕС интенсивно продолжали закачивать в хранилища российский газ в ожидании прекращения поставок, что облегчило ситуацию в 2022 году, но чего не удастся повторить в 2023 году. Кроме того, в документе не упоминается, что зима 2022–2023 годов в Европе выдалась очень теплой, что значительно сократило потребление газа в Европе.

Ранее журналист Кэн Кояма в статье для японского издания Nihon Keizai заявил, что ситуация в мире останется непредсказуемой, Европе будет очень трудно пополнить пополнять запасы газа без российского голубого топлива.

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