 

Производителя Snickers оштрафовали на 14,5 тыс. долларов после падения работников в чан с шоколадом

13.02.2023, 17:30, Новости дня
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Американская кондитерская компания Mars Wrigley, в том числе производящая M&M’s и Snickers, была оштрафована на 14,5 тыс. долларов американскими государственными органами после того, как два работника упали в емкость с шоколадом, информирует управление по охране труда США.

По сообщению ведомства, в июне прошлого года в штате Пенсильвания работники упали в частично заполненный резервуар с шоколадом во время выполнения работ на фабрике. Их достали и отправили в больницу, передает РИА «Новости».

Как говорится в заявлении управления по охране труда министерства труда США, работодатель не удостоверился в осведомленности сотрудников о типе и мощности энергии, необходимых для выполнения работы, в связи с чем на кондитерскую компанию был наложен штраф 14,5 тыс. долларов.

Напомним, в октябре 2008 года компания Mars, Incorporated (Mars) объявила о том, что она успешно завершила приобретение Wm. Wrigley Jr. Company (Wrigley).

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