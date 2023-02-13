 

“Тяжелые коррективы”: Авербух объявил всенародный сбор средств для потерявшего ноги Костомарова

13.02.2023, 16:55, Разное
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Режиссер Илья Авербух объявил о старте ежегодного
всероссийского тура “Ледниковый период. Снова вместе”, который начнется в
феврале 2023 года и пройдет в поддержку олимпийского чемпиона Романа
Костомарова. Средства от продажи билетов пойдут, в том числе, на его
реабилитацию.

“Этот ежегодный, уже 19-й, всероссийский
тур мы как обычно планировали сильно
заранее – еще в прошлом году, но жизнь внесла очень тяжелые коррективы, – рассказал Илья Авербух. – Мы
решили изменить свои планы и бросить все силы на то, чтобы этот тур прошел в
поддержку Ромы. Рома – часть нашей ледовой семьи,
мы прошли вместе огромный путь длиной в 19 лет, в течении которых были тысячи выступлений на различных
площадках перед любимым зрителем. Семья – это семья, и в семье люди должны
поддерживать друг друга. И мы со своей стороны постараемся всесторонне
поддерживать Романа и его семью как морально, так и материально. Уверен, что
зрители, которые придут на наши выступления
смогут передать свою энергию любви и показать, что он не один, что мы все
вместе”.

На лед выйдут звезды фигурного катания, а также участники и
финалисты телепроекта “Ледниковый период”: Алексей Ягудин, Татьяна
Тотьмянина и Максим Маринин, Михаил Коляда, Евгения Тарасова и Владимир
Морозов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Евгения Медведева и Федор
Федотов, Мария Петрова и Алексей Тихонов, Артём Федорченко, Албена Денкова и
Максим Ставиский, Алла Михеева и Иван Букин, Полина Тихонова и Иван Скобрев и
многие другие

В этом году шоу увидят зрители более чем в двадцати городах
России, в том числе Санкт-Петербурге, Сочи, Ярославле, Красноярске, Уфе, Туле и
других.


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