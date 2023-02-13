“Тяжелые коррективы”: Авербух объявил всенародный сбор средств для потерявшего ноги Костомарова

Режиссер Илья Авербух объявил о старте ежегодного

всероссийского тура “Ледниковый период. Снова вместе”, который начнется в

феврале 2023 года и пройдет в поддержку олимпийского чемпиона Романа

Костомарова. Средства от продажи билетов пойдут, в том числе, на его

реабилитацию.

“Этот ежегодный, уже 19-й, всероссийский

тур мы как обычно планировали сильно

заранее – еще в прошлом году, но жизнь внесла очень тяжелые коррективы, – рассказал Илья Авербух. – Мы

решили изменить свои планы и бросить все силы на то, чтобы этот тур прошел в

поддержку Ромы. Рома – часть нашей ледовой семьи,

мы прошли вместе огромный путь длиной в 19 лет, в течении которых были тысячи выступлений на различных

площадках перед любимым зрителем. Семья – это семья, и в семье люди должны

поддерживать друг друга. И мы со своей стороны постараемся всесторонне

поддерживать Романа и его семью как морально, так и материально. Уверен, что

зрители, которые придут на наши выступления

смогут передать свою энергию любви и показать, что он не один, что мы все

вместе”.

На лед выйдут звезды фигурного катания, а также участники и

финалисты телепроекта “Ледниковый период”: Алексей Ягудин, Татьяна

Тотьмянина и Максим Маринин, Михаил Коляда, Евгения Тарасова и Владимир

Морозов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Евгения Медведева и Федор

Федотов, Мария Петрова и Алексей Тихонов, Артём Федорченко, Албена Денкова и

Максим Ставиский, Алла Михеева и Иван Букин, Полина Тихонова и Иван Скобрев и

многие другие

В этом году шоу увидят зрители более чем в двадцати городах

России, в том числе Санкт-Петербурге, Сочи, Ярославле, Красноярске, Уфе, Туле и

других.