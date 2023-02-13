Выигрыши в “Русском лото” – фейк? Разбираемся, как обманывают лотереи и правда ли это на самом деле?

О пользе азарта

“Он не умеет проигрывать…”, – жалуются родители, глядя, как их ребенок устраивает истерику и рвет в клочья бумажку после поражения в безобидные “крестики-нолики”. Проходит время, мы взрослеем, а проигрывать по-прежнему неприятно. При этом, взрослея, некоторые учатся контролировать эмоции и переживать “стоически” проигрыш. А кто-то, наоборот, продолжает, как в детстве, драматизировать происходящее, обвиняя в неудачах соперников, ветер, солнце или другие силы природы, и даже мифических недоброжелателей-заговорщиков. На самом деле, это только внешние проявления, и проигравшие расстраиваются не отсутствию выигрыша, а тому, что не оправдали своих же надежд.

Вот и с лотереями такая же история. “Я смогу, у меня получится”, – мысленно думает человек, надеющийся на выигрыш и решивший испытать удачу в лотерее. А когда она обходит стороной, приходит разочарование, так и рождаются негативные эмоции. Их отражением становятся отзывы якобы “обманутых” “Столото”, ведь именно эта компания распространяет большинство государственных российских лотерей. “Негатив” разлетается по интернету, “нагоняя” просмотры любителям сомнительного контента.

Можно предположить, что азарт – это плохо. И участвовать в лотереях таким людям вообще не следует. Но это не так! По своей природе люди азартны. И стремление к победе, пусть и сопряженное с определенной долей риска, вполне нормально и оправдано. Азарт двигает человечество вперед!

Азарт – черта любого настоящего профессионала:

ученого, проводящего сутки в лаборатории в поисках формулы лекарства от неизлечимой болезни;

путешественника, отправляющегося на поиски новых открытий;

пилота, каждый день покоряющего небо и исполняющего фигуры “высшего пилотажа”;

актера, перевоплощающегося на сцене в персонажа, возможно являющегося его полной противоположностью в жизни;

программиста, сутками напролет пишущего коды, от которых наша жизнь будет проще, безопаснее и удобнее;

следователя, расследующего опасное преступление….

Как и кого обманывает “Столото”

Список азартных поклонников своего дела, настоящих профессионалов, на которых опирается прогресс человечества, можно продолжать долго. Но сейчас не об этом. Почему все-таки люди покупают лотерейные билеты? А проиграв, сразу ищут подвох, с упоением рассказывая налево и направо истории о том, как обманывают в “Русском лото” или другой лотерее, в которой они потерпели неудачу.

Психологи выделяют несколько побудительных мотивов, стоящих за желанием человека участвовать в лотереях.

ВыигрышПерспектива случайно его получить, не прибегая к сложным физическим или умственным усилиям – отличный мотиватор. А если выигрыш крупный – это весомый аспект, способный в одночасье изменить жизнь к лучшему. Причем для удовлетворения лотерейных амбиций большинству участников важен не столько размер выигрыша, сколько его факт. Получилось – значит везунчик и уже что-то смог. Но в этот момент может включиться другой механизм. Как говорится, аппетит приходит во время еды. Так и с лотереями: не желая довольствоваться малым, человек начинает охотиться за большим выигрышем. А когда его долго не получает, то расстраивается, испытывает разочарование и задумывается о том, что мог стать жертвой обмана. Хотя это совсем не обман, а принципы равновероятности и случайности в действии. Выиграть в лотерею может ровным счетом любой, и чем больше приз – тем больше его хочется заполучить, однако шанс сорвать большой куш для отдельно взятого человека совсем невелик.

По статистике розыгрышей всероссийских государственных лотерей, распространяемых “Столото” в среднем выигрывает каждый четвёртый билет. В некоторых тиражах вероятность выигрыша повышается и периодически приближается даже к ½. Это значит, что выигрышным может оказаться практически каждый второй билет. Именно так произошло 1 января 2020 года в новогоднем тираже “Русского лото”. Но это не значит, что каждый, купивший 2 и более билетов, автоматически попадал в число победителей. У кого-то на руках могли оказаться сразу несколько выигрышных билетов, а у кого-то ни одного. Одним словом, случайность и равновероятность – “золотые” правила любой лотереи. Так они работают. Причем без обмана!

С крупными выигрышами шанс поймать удачу за хвост меньше. Например, в розыгрыше новогоднего 1369-го тиража “Русского лото”, когда впервые в истории государственных лотерей было разыграно 1000 призов по 1 000 000 рублей, в результате чего в один день в нашей стране стало на 581 миллионера больше, только каждый 68 482-й билет стал для его обладателя той самой путевкой в жизнь “миллионеров”. Вероятность выиграть суперприз в разных лотереях варьируется. Например, в лотерее “Рапидо” она составляет 1 к 503 880, в лотерее “Дуэль»”1 к 105 625. И все-таки стать обладателем выигрыша в лотерею реально. Причем победить может любой участник. Только в 2021 году выигрыши в лотереях “Столото” принесли стране 1399 новых лотерейных миллионеров, а в общей сложности таких «везунчиков» уже более 7300 человек.

Антистресс

Игра позволяет отвлечься от бытовых проблем и забот, переключиться на что-то новое и никак от нас не зависящее. Участие в лотерее позволяет расслабиться и получить удовольствие от самого процесса. Наконец, решив испытать удачу, человек подсознательно настраивает себя на позитив и так или иначе рассчитывает на потенциальный выигрыш. Важно “не сбить настройки” и в полной мере насладиться ожиданием чуда. И главное – не расстраиваться, если на этот раз оно не произошло! “Когда вы рискуете, находитесь в приятном ожидании, у вас вырабатывается гормон счастья. Человек счастлив, когда он достигает своей цели, а не когда он ее уже достиг”, – говорит психолог Константин Рязанцев.

Играй, доверяй, проверяй

Но почему же появляются негативные истории и отзывы о том, как обманывают в “Столото”? Дело в том, что в основе этих историй лежит столкновение участников лотерей и мошенников. Технологии развиваются, и вместе с ними изворотливее и хитрее становятся мошенники, прикрывающиеся именем “Столото”. На практике крупнейший в нашей стране распространитель лотерей не имеет отношения к этим историям. Более того, “Столото” ведет серьезную и комплексную борьбу с кибермошенниками, чтобы обеспечить безопасность участников лотерей.

Помните об основных правилах цифровой гигиены:

проверяйте имя домена в адресной строке отправителя, чтобы оно точно совпадало с официальным – stoloto.ru;

не переходите по ссылкам из сообщений электронной почты и СМС-сообщений, содержащим информацию о билетах, которых вы не покупали, и о выигрышах в лотереях, в которых вы не участвовали;

не сообщайте коды из СМС и пуш-уведомлений, данные карты и персональные данные третьим лицам ни при каких обстоятельствах;

не устанавливайте на свой смартфон или компьютер приложения и программы из «сомнительных» источников;

добавьте ссылку на подлинный адрес сайта в закладки браузера;

не игнорируйте предупреждения браузеров о наличии на том или ином сайте всплывающих окон и фишинговых ссылок;

покупайте билеты всероссийских гослотерей, распространяемых “Столото”, только в официальных точках продаж, а также через официальный сайт или мобильное приложение, и помните, что. выиграть в лотерею без покупки лотерейного билета невозможно!

Честность и прозрачность проведения лотерей в России с 2014 года гарантируется государством. С тех пор, согласно поправкам в закон “О лотереях”, монопольными организаторами гослотерей у нас в стране выступают Министерство спорта РФ и Министерство финансов РФ. Помимо самих ведомств-организаторов, устанавливающих порядок и правила розыгрышей, контроль за лотереями осуществляет Федеральная налоговая служба. С 2021 года деятельность “Столото” – компании, которая занимается распространением одних из самых популярных лотерей в России, контролируются государством еще и в онлайн-режиме в рамках системы налогового мониторинга.

Вся правда о “Столото” заключается в строжайшей системе контроля лотерейщиков на всех этапах процесса:

лотерейные билеты печатаются в лицензированных типографиях;

ФНС следит за реализацией билетов и отсутствием подделок, а также регулярно

проверяет типографии на соответствие лицензионным требованиям;

Данные каждого билета фиксируются не только в момент продажи, но и поступают в базу ФНС, а также независимую систему контроля Минфина и Минспорта;

налоговики следят за выплатой выигрышей, уплатой всех налогов и целевых отчислений в бюджет, ФНС также проводит плановые и внеплановые проверки операторов и распространителей лотерей;

за розыгрышами следит и тиражная комиссия, в которую при желании может войти любой дееспособный совершеннолетний гражданин России.

Система контроля за проведением государственных лотерей в нашей стране построена таким образом, чтобы в выигрыше в итоге оказывались все: сами победители, ставшие обладателями денежных призов; государство, получившее целевые отчисления на поддержку и развитие физкультуры и спорта; операторы и распространители билетов, успешность бизнеса которых напрямую зависит от степени доверия населения к лотереям в целом.