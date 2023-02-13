Прокремлевcкое мнение: Из-за вмешательства Запада украинский конфликт грозит перерасти в третью мировую

Сценарий, в котором российско-украинский конфликт способен перерасти в третью мировую войну, отныне не выглядит невозможным, считает обозреватель Boulevard Voltaire Арно Гийо-Жаннин. На взгляд автора, продолжающиеся поставки вооружений Киеву от стран Запада могут в конечном счёте привести к увеличению масштабов противостояния и превращения его в ядерную войну. По этой причине пацифистские высказывания немногочисленных французских политиков достойны только аплодисментов, полагает журналист.



AP

Сценарий, в котором российско-украинский конфликт, начавшийся 2 мая 2014 года и вышедший на новый уровень 24 февраля 2022 года, способен перерасти в третью мировую войну, отныне не выглядит невозможным, считает обозреватель Boulevard Voltaire Арно Гийо-Жаннин. Как отмечает автор статьи, за всё это время ни французская, ни европейская дипломатия не смогли добиться мира.

Учитывая, что Франция и Германия поставляют Украине вооружения, а Россия, со своей стороны, устами Владимира Путина угрожает в случае нападения на его страну применить ядерное оружие, возникает вопрос, не прибегнет ли к той же самой ядерной бомбе Владимир Зеленский со своими западными союзниками, в случае если война затянется, отмечает журналист.

«Франция должна выйти из войны, которая напрямую её не касается», — настаивает обозреватель. На его взгляд, «трио Зеленский — Байден — Макрон проводит политику воинственного глобализма, набрасывая очертания нового миропорядка», обещанного Джорджем Бушем — старшим в 1991 году и Николя Саркози в 2007 году.

Добавлять войну к войне — безумие, считает журналист. Тем не менее Эммануэль Макрон занял определённую сторону в русско-украинском конфликте, который теперь превратился в русско-американский, подчёркивает автор статьи.

Учитывая риски дальнейшего разрастания конфликта, стоит поаплодировать пацифистским высказываниям таких французских политических деятелей, как Доминик де Вильпен, Юбер Ведрин, Николя Дюпон-Эньян и Жан-Фредерик Пуассон, который недавно создал петицию против поставки танков Украине, а в особенности Марин Ле Пен, которая 31 января прошлого года призвала к деэскалации конфликта, полагает Арно Гийо-Жаннин.

«Что касается нас, французов в Европе, то наша рана на востоке болит! Поэтому сейчас, как никогда, необходимо сделать перевязку и остановить губительные судороги», — пишет журналист в заключение.