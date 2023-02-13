Новак заявил, что “Газпром” прилагает все усилия для ускорения строительства трубопроводов

Заместитель председателя правления ОАО “Газпром” Александр Новак в статье в журнале “Энергетическая политика” заявил, что “Газпром” работает над ускорением строительства Дальневосточного маршрута и “Сила Сибири-2”. Эти проекты принесут триллионы рублей дополнительных инвестиций.

“Мы видим потенциал роста поставок газа в Азиатско-Тихоокеанский регион. Для дальнейшей диверсификации экспортной инфраструктуры работа активизировалась”, – Новак заявил, что “Газпром” работает над диверсификацией экспортной инфраструктуры, ускоряя строительство газопроводов “Дальневосточный маршрут” и “Сила Сибири 2”. По словам вице-премьера, эти проекты привлекут 4-5 триллионов рублей прямых инвестиций и 1,5-2 триллиона рублей для смежных отраслей. металлургической, цементной и химической промышленности, в том числе.

В феврале 2022 года “Газпром” и Китайская национальная нефтегазовая компания подписали долгосрочное соглашение о совместном экспорте 10 млн кубометров в год по дальневосточному маршруту. Документ был ратифицирован Китаем и Россией в конце января. Развитие китайского вектора связано со строительством газопровода “Сила Сибири 2” через Монголию, мощность которого составляет 50 млрд. кубометров в год. В настоящее время этот проект находится в стадии разработки. Газпром поставляет природный газ в Китай по газопроводу “Сила Сибири”.