 

Столтенберг анонсировал переговоры в НАТО о поставках самолетов Киеву

13.02.2023, 16:05, Новости дня
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Главы военных ведомств Североатлантического альянса намерены обсудить возможность поставок киевскому режиму самолетов, сообщил генсек военного блока Йенс Столтенберг.

Отправка самолетов НАТО с пилотами для обеспечения бесполетной зоны станет вовлечением блока в конфликт, но поставки самолетов киевским властям «не сделают НАТО» участником конфликта, сообщил Столтенберг, передает ТАСС.

В ходе встречи министры обороны стран альянса обсудят этот вопрос, но на это потребуется много времени, а Киев нуждается в срочных поставках. Потому необходимо быть уверенными в выполнении сторонами взятых на себя обязательств, заключил генсек.

Сама встреча пройдет в Брюсселе 14–15 февраля.

Ранее глава украинского Минобороны Алексей Резников заявил, что киевская делегация направилась на встречу контактной группы, где планируется обсуждать предоставление Киеву самолетов.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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