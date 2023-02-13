 

Столтенберг: Поставки Киеву вооружений превышают возможности производства стран НАТО

13.02.2023, 16:05, Новости дня
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Поставки странами НАТО вооружений Киеву превышают возможности их оперативного производства, сообщил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

Он пояснил, что время ожидания производства некоторых типов вооружений увеличилось с 12 до 18 месяцев, передает ТАСС.

По словам Столтенберга, нынешняя стадия украинского конфликта является «войной логистики». При этом он считает, что страны должны как можно скорее поставлять вооружения Украине.

Ключевые средства, такие как боеприпасы и запчасти, должны поступить на Украину прежде, чем Россия сможет перехватить инициативу на поле боя. «Скорость спасет жизнь», – сказал Столтенберг, добавив, что Запад ведет гонку материально-технического обеспечения с Россией.

Ранее бывший министр обороны США Марк Эспер заявил, что администрация США слишком медлила с поставками комплексов Patriot на Украину, так как теперь делать это уже поздно.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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