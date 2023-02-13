Столтенберг: Поставки Киеву вооружений превышают возможности производства стран НАТО

Поставки странами НАТО вооружений Киеву превышают возможности их оперативного производства, сообщил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

Он пояснил, что время ожидания производства некоторых типов вооружений увеличилось с 12 до 18 месяцев, передает ТАСС.

По словам Столтенберга, нынешняя стадия украинского конфликта является «войной логистики». При этом он считает, что страны должны как можно скорее поставлять вооружения Украине.

Ключевые средства, такие как боеприпасы и запчасти, должны поступить на Украину прежде, чем Россия сможет перехватить инициативу на поле боя. «Скорость спасет жизнь», – сказал Столтенберг, добавив, что Запад ведет гонку материально-технического обеспечения с Россией.

Ранее бывший министр обороны США Марк Эспер заявил, что администрация США слишком медлила с поставками комплексов Patriot на Украину, так как теперь делать это уже поздно.

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