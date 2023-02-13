Столтенберг: Поставки Киеву вооружений превышают возможности производства стран НАТО
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Поставки странами НАТО вооружений Киеву превышают возможности их оперативного производства, сообщил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
Он пояснил, что время ожидания производства некоторых типов вооружений увеличилось с 12 до 18 месяцев, передает ТАСС.
По словам Столтенберга, нынешняя стадия украинского конфликта является «войной логистики». При этом он считает, что страны должны как можно скорее поставлять вооружения Украине.
Ключевые средства, такие как боеприпасы и запчасти, должны поступить на Украину прежде, чем Россия сможет перехватить инициативу на поле боя. «Скорость спасет жизнь», – сказал Столтенберг, добавив, что Запад ведет гонку материально-технического обеспечения с Россией.
Ранее бывший министр обороны США Марк Эспер заявил, что администрация США слишком медлила с поставками комплексов Patriot на Украину, так как теперь делать это уже поздно.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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