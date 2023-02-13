 

Белый дом назвал заявления об использовании воздушных шаров для слежения над территорией Китая ложными

13.02.2023, 16:05, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Все заявления об использовании американскими властями воздушных шаров для слежения над территорией Китая являются ложными, сообщила представитель совета по национальной безопасности при Белом доме Эдриен Уотсон.

Уотсон в Twitter (запрещен в России) написала, что именно Китай пользуется программой по сбору разведанных с задействованием разведывательных шаров, летающих на большой высоте. Эта программа, как отмечает Уотсон, использовалась «для нарушения суверенитета» США и еще свыше 40 стран на пяти континентах, передает РИА «Новости».

По ее словам, Китай неоднократно заявлял, что шары, которые он отправлял для слежения за США, были метеозондами. При этом КНР не предоставила никаких достоверных доказательств, что США следили за территорией Китая с помощью воздушных шаров.

Ранее сообщалось, что ВС США после инцидента с китайским аэростатом стали пристальнее наблюдать за воздушным пространством Соединенных Штатов и усилили средства радарного слежения.

Накануне у берегов провинции Шаньдун на востоке Китая был обнаружен неопознанный летающий объект, «соответствующие ведомства» КНР могли его сбить.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.08.21 / “Ох и глаза эти”, “Как же красиво”. Никитюк позировала в вышиванке

12.02.21 / Переболевшие COVID-19 россияне оценили тяжесть коронавируса

21.01.21 / В Николаеве полиция задержала экс-нардепа: он пытался сбежать на машине, его догнали и разбили в кровь лицо – СМИ

22.04.21 / Сергей Безруков: Инициатива президента позволит поддержать ДК и музеи сел и малых городов

14.07.20 / В Украине третий день менее 700 новых случаев коронавируса

27.09.20 / Москвич рассказал, что его задержала полиция за футболку с изображением Навального. Оппозиционер отреагировал

06.11.20 / Глава “Укрзалізниці” Жмак: Мы ожидаем, что государство выплатит миллиарды, которые задолжало за льготные пассажирские перевозки

04.11.20 / ЕС призвал доверять властям США в подсчете голосов на выборах

02.02.22 / Зеленский о курсе гривны: Мы понимаем, что будет завтра

25.11.20 / ФИФА назвала претендентов на звание лучшего игрока 2020 года

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика