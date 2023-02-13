Белый дом назвал заявления об использовании воздушных шаров для слежения над территорией Китая ложными

Все заявления об использовании американскими властями воздушных шаров для слежения над территорией Китая являются ложными, сообщила представитель совета по национальной безопасности при Белом доме Эдриен Уотсон.

Уотсон в Twitter (запрещен в России) написала, что именно Китай пользуется программой по сбору разведанных с задействованием разведывательных шаров, летающих на большой высоте. Эта программа, как отмечает Уотсон, использовалась «для нарушения суверенитета» США и еще свыше 40 стран на пяти континентах, передает РИА «Новости».

По ее словам, Китай неоднократно заявлял, что шары, которые он отправлял для слежения за США, были метеозондами. При этом КНР не предоставила никаких достоверных доказательств, что США следили за территорией Китая с помощью воздушных шаров.

Ранее сообщалось, что ВС США после инцидента с китайским аэростатом стали пристальнее наблюдать за воздушным пространством Соединенных Штатов и усилили средства радарного слежения.

Накануне у берегов провинции Шаньдун на востоке Китая был обнаружен неопознанный летающий объект, «соответствующие ведомства» КНР могли его сбить.

—