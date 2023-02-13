Скандалы: СИЗО в Саратове хотят включить в реестр памятников

Питерские «Кресты» ДОМ.РФ уже выставляет на продажу

На обсуждение общественности вынесены акты ГИКЭ, касающиеся двух зданий саратовского СИЗО № 1 на улице Кутякова. Вновь выявленными ОКН они были признаны еще два года назад, теперь речь идет о включении их в госреестр памятников культуры. Последует ли за этим их реконструкция, как питерских «Крестов», пока неизвестно.

Речь идет о «Тюремно-одиночном корпусе, 1903-1908 гг.» и «Здании арестантских рот, 1855 г». Оба здания и участок под ним находятся в госсобственности и оперативном управлении ФКУ «Следственный изолятор №1 Управления ФСИН по Саратовской области».

Экспертизу заказало ГАУК «НПЦ», исполнитель — ООО НПЦ «Приоритет» и эксперт из Кирова Галина Титова. Она исследовала историческую и культурную ценность объектов, изучив и целесообразность их включения в госреестр.

Четырехэтажное (включая цоколь) здание арестантских рот было признано ОКН регионального значения в сентябре 2021 года, однако ни предмет охраны, ни территория ОКН определены не были, как и не было включено здание в госреестр.

Арестантские роты находятся в зоне нового исторического центра Саратова. Это территория с хорошо сохранившимся массивом застройки периода эклектики, модерна, конструктивизма и сталинского ампира (середина XIX — середина XX веков).

В обеих заключениях эксперт констатирует, что объекты являются ценными элементами историко-градостроительной среды исторической части города, получившей свое развитие в середине ХIХ века.

Они в значительной степени сохранили свой исторический облик и совместно с иными ценными элементами историко-градостроительной среды, представленными объектами культурного наследия, создают «целостное представление о характере застройки этой части города, формирует восприятие исторического центра». Этого достаточно, чтобы включить оба ОКН в госреестр.

К предметам охраны зданий г-жа Титова предлагает отнести их местоположение, объемно-пространственное композиционное построение (высота и форма), оформление и отделку фасадов, элементы оформления и декора, фронтон, ризалиты и окна.

Также эксперт определила границы территорий ОКН.

Г-жа Титова отмечает, что при проведении экспертизы не установлена связь здания арестантских рот с историческими событиями и (или) выдающимися личностями.

В отличие от тюремного корпуса — здесь просидел два года и скончался от болезней и истощения выдающийся русский ученый Николай Вавилов. Эксперт считает возможным увековечить память о нем на информационном знаке, например, в виде QR-кода.

Кроме того, в стенах саратовского СИЗО скончались микробиолог Оскар Гартох, академик, философ и литературовед Иван Луппол, психоаналитик и художник Иван Ермаков, побывали в его камерах сёстры Ленина — Мария и Анна Ульяновы, а в начале ХХI в. — писатель-необольшевик Эдуард Лимонов.

Судя по плану БТИ, арестантские роты занимают более 4,1 тысячи кв.метров. На первом этаже находится 17 камер (и 9 туалетов), на втором — 11 (13 туалетов), на третьем — 10 (11 туалетов), их площадь колеблется от 10 до 48 кв.метров. При этом фактически все элементы здания находятся в неудовлетворительном состоянии.

Тюремный корпус пятиэтажный (включая подземный этаж) и меньше по площади — 2,1 тысячи кв.метров. Фундамент, стены и перегородки также в неудовлетворительном состоянии, в удовлетворительном — сводчатые кирпичные перекрытия, а кровля и полы — даже в хорошем.

Здесь в подвале находится 14 камер, включая карцер. Площадь каждой — 6,5 кв. метров. На весь этаж — один туалет и две душевые. На первом этаже 21 камера, площадью 7,5 кв. метров каждая. Туалет тоже один. На втором, третьем и четвертом этажах — по 34 камеры площадью от 7,9 до 8,1 кв. метров. Отдельных помещений туалетов здесь нет вообще.

Предложения и замечания по актам ГИКЭ принимаются с 8 по 16 февраля на адрес [email protected]

Напомним, что в ноябре прошлого года стало известно о планах ДОМ.РФ выставить на аукцион комплекс зданий бывшего следственного изолятора «Кресты» в Санкт-Петербурге. Сейчас идет процесс его передачи от ФСИН в ведение госкорпорации.

В Саратове два года назад глава юридеского бюро «Юрком» Николай Скворцов предлагал вынести СИЗО за городскую черту. Он предполагал, что этим могут заняться девелоперы, заинтересованные в освобождающейся земле в новом историческом центре города. Правда, тогда у зданий СИЗО не было статуса ОКН, что сейчас может усложнить освоение участка и делает абсолютно невозможным снос зданий.

Впрочем, в Саратове нет ничего не возможного, тем более, что последние несколько лет архитекторы и застройщики пытаются приспособить исторические здания к современным реалиям. Правда, до сих пор ни один такой проект, например, со зданиями на набережной, так и не был реализован.

В отличие от Амстердама, где в рамках «очеловечивания» тюрем одно из таких учреждений город продал вместе с участком. Из 98% построек, оставлена лишь одна тюремная башня — ее отдали под многоквартирный дом.

Захочет ли кто-то добровольно жить в корпусах саратовского СИЗО — большой вопрос: учреждения пенитенциарной системы в Саратове уже не раз получали печальную известность из-за случаев жестокого обращения с заключенными.

Оригинал материала: “Бизнес Вектор”