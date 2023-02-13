 

“Что-то идет не так”: Выскочившая за бизнесмена Anna Asti раскрыла проблемы в личной жизни

13.02.2023, 15:20, Разное
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В 2020-м году знаменитая певица на выскочила замуж за бизнесмена Станислава Юркина. И вот уже три года красавица-певица выглядит очень счастливой. Что уж говорить, при удобной возможности она не прочь рассказать о том, как ей повезло с супругом. Однако в одном из последних интервью Anna Asti раскрыла проблемы в личной жизни.

Благо, не в своей, а в чужой. А поговорить об этом знаменитая блондинка решила, обсуждая День святого Валентина: она отметила, что многие пары в праздник ругаются, например, из-за несбывшихся надежд. “Что-то идет не так, как у соседей или у подруги, которая выставила в соцсети фоточку с цветами, у которой букет больше, чем у тебя”, – привела пример артистка в разговоре с Пятым каналом.

Нельзя не признать, что очень многие люди 14 февраля на дух не переносят. И, как оказалось, было время, когда Anna Asti была в числе ненавистников праздника. Но все изменилось, когда к любовным вопросам она стала относиться по-другому: мол, дарить свое тепло и ласку, а также устраивать праздник можно каждый день.

Так что, теперь этот праздник – для нее всего лишь день, который не стоит ставить рядом с целой жизнью, в которой человек может быть счастливым не только один день в году.

“Вам не понадобится выбирать какой-то определенный день для того, чтобы кому-то что-то доказать и показать”, – заключила Anna Asti.


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