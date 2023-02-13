Куда сходить в Москве: афиша с 18 по 25 февраля

ВЫСТАВКА

“Сны Сибири”

Название иммерсивной выставки не случайно. Произведения, созданные мастерами Сибири, жившими более полутора тысяч лет назад, настолько причудливы, что, кажется, такие фантазии могли прийти скульптурам и ювелирам только во сне. Артефакты эпохи неолита, зооморфные образы железного века, удивительные композиции пермского звериного стиля, оружие и керамика — это и многое другое можно увидеть в рамках экспозиции. Интересно, что популяризирует это выставку музей совместно с “Русской Медигруппой”. “Нам бы очень хотелось, чтобы исторический музей воспринимался как самый популярный и самый значимый музей в России. Мы очень благодарны за возможность быть сопричастным к вашим проектам, за возможность привлекать к ним большую российскую аудиторию”, – заявил на церемонии подписания соглашения с музеем управляющий директор “Русской Медиагруппы” Дмитрий Медников.

До 19 февраля, Исторический музей.

“Ноев Ковчег”

Дмитрий Воронин известен, прежде всего, как мастер деревянной скульптуры, виртуозно работающий в таких сложных техниках, как маркетри и инкрустация. Многие его произведения, выполненные из дерева, уникальны и неповторимы, поскольку существуют в единственном экземпляре. Воронин задействует сложные технологии и особые приёмы обработки дерева, в результате чего поверхность скульптур отличается богатой орнаментикой, игрой фактур и декоративностью. Сам автор называет свою технику “лоскуточной”, что подразумевает чередование разноцветного шпона и ценных пород древесины, обуславливающее разнообразную цветовую гамму его работ.

До 7 марта, галерея “21-век. Artinvestment.ru” (Гороховский пер., 7).

“Шаляпин: первый народный артист”.

Онлайн-проект Бахрушинского музея представляет новые факты из биографии великого певца. Информационным партнером проекта выступило Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество). “В проекте, посвященном жизни и творчеству легендарного оперного исполнителя, мы постарались показать Шаляпина не только как гениального певца, завоевавшего всемирную славу, но и как человека. Пользователи узнают о Шаляпине из первоисточников – из его воспоминаний и писем, из рассказов друзей и родственников: они сохранили для нас многочисленные истории, героем которых регулярно оказывался Федор Иванович. Мы предлагаем зрителям пройти с Шаляпиным сквозь Серебряный век, оказаться очевидцами бурных двадцатых и тридцатых годов и, конечно же, услышать голос непревзойденного русского оперного певца на сохранившихся исторических записях из наших фондов”, говорит генеральный директор Бахрушинского музея Кристина Трубинова. Иллюстрациями к историям из жизни Шаляпина стали изображения предметов из собрания музея, автографов великого артиста, эскизов его сценических костюмов, фотографии, шаржи и карикатуры. Один из самых интересных экспонатов – уникальная афиша первого сольного выступления Шаляпина в опере “Галька” Станислава Монюшко, где Фёдор Иванович исполнил партию Стольника. Во всем мире сохранился только один экземпляр афиши этого спектакля, и он находится в коллекции Бахрушинского музея!

С 13 февраля, https://chaliapin.gctm.ru/

“Терракотовая армия”

Если вы хотите необычно отметить День всех влюбленных, приходите на выставку “Терракотовая армия. Бессмертные воины Китая” в Павильоне 21. В этот день для посетителей с именами Любовь, Валентин и Валентина — бесплатный вход, а для всех влюбленных в Китай и друг в друга — специальный тариф на билет: 1500 рублей на двоих. Гостей ждут бесплатные мастер-классы по каллиграфии (с 15.00 до 17.30): участники унесут с собой как талисман красивый иероглиф “Любовь”, а экскурсоводы расскажут легенду о главной любви Императора. Выставка-реконструкция основана на археологической сенсации ХХ века — многотысячной глиняной армии Первого императора Китая, правившего в III в. до н.э. Экспозиция погружает зрителя в загадочную историю Терракотовой армии и эпоху ее создания — период великих реформ, повлиявших на ход древних событий.

14 февраля, ВДНХ (павильон 21).

КОНЦЕРТ

“Солисты МГАСО”

Солисты Луиза Минцаева, Анна Чугаева и Алексей Мазур представят изысканную программу для трио – флейты, альта и арфы. В программе прозвучат два произведения начала XX века – “Элегическое трио” Арнольда Бакса и “Соната для флейты, альта и арфы” Клода Дебюсси, эталон авангарда 1980-х – “Сад радости и печали” Софьи Губайдулиной, а также состоится российская премьера трио “Эффект Доплера” современного американского композитора Эдриенн Альберт.

19 февраля, Новое концертное пространство Зарядья.

ТЕАТР

“Задняя часть слона”

Главный герой, Матвей Матвеевич Запорожец, играет не Гамлета, не Ахиллеса, и даже не Акакия Акакиевича из гоголевской “Шинели”. Его роль – задняя часть слона на детском утреннике. Однажды к нему приходят “вежливые люди”, и как в известном кинофильме “Джентльмены удачи”, делают предложение, от которого невозможно отказаться: сыграть другого человека, но не на сцене, а в жизни, чтобы помочь раскрыть одну тайну, от которой зависит будущее… В главной роли – комедийный артист Юрий Чернов.

17 февраля, “Школа современной пьесы”.

ПРЕМЬЕРА

“Aidan.doc”

Это документальное киноисследование состоит из четырех серий, повествующих о творческом и личном пути знаменитой художницы. Зрители впервые побывают с Айдан в ее доме, в мастерской и на знаменитом мраморном карьере в итальянской Карраре. Главная героиня проекта откровенно расскажет о победе над раком, профессиональных успехах и неудачах, о сложном переходе от современной живописи к мраморной скульптуре; поведает о своих взаимоотношениях с родителями, возлюбленными, коллегами, друзьями и недоброжелателями. “Aidan.doc” – не только биография, но и субъективная психологизированная оценка Айдан Салаховой себя и своего окружения. Пока друзья и коллеги анализируют жизнь и творчество Айдан, она дает жизненную оценку себе, своему творческому пути и событиям, повлиявшим на ход истории современного искусства в России.

С 15 февраля, онлайн-кинотеатр Okko.