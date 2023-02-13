Путь к властителю неба: гора Торатау

В Ишимбайском районе Башкирии, близ Стерлитамака, есть

уникальный геологический объект — шихан Торатау. Эта гора-одиночка расположена

на территории одноименного геопарка, а появилась около 285 млн лет назад, когда

на месте Южного Урала было Пермское море с ежами, моллюсками и

трилобитами.

Название Торатау переводится как “крепость”, а по

факту гора — остаток рифового массива с огромной и не до конца разгаданной

историей. В далеком прошлом тюркские народы проводили на возвышенности обряды,

в том числе погребального характера. Люди верили, что на вершине обитает

божество, властитель неба Кук Тарахэ.

Торатау превосходит по значимости другие стерлитамакские

шиханы, да и выше всех остальных — 406 метров над уровнем моря. В Башкирии с

ней соседствуют гора-сердце Юрактау и гора-птица Куштау. Также до середины 20

века существовала царь-гора Шахтау, но ее уничтожили в промышленных целях.

Четыре башкирских шихана окутаны легендами. Согласно одной из

них, сын древнего правителя Ашак тщетно пытался покорить красавицу Агидель, а

затем убил возлюбленного девушки и похитил ее. Когда Агидель вырвалась, душегуб

метнулся вслед, но беглянка превратилась в быструю реку и не оставила ему

шанса. От досады Ашак бросил свое каменное сердце, и разлетелось оно на

осколки, ставшие горами Торатау, Шахтау, Куштау и Юрактау.

На склонах Торатау произрастают редкие ценные растения и

водятся краснокнижные животные, поэтому особенно впечатляюще геопарк выглядит

летом. Однако и зимой от любителей гор нет отбоя. Туристические группы

приезжают из разных уголков России, а местные приходят сюда зарядиться энергией родной земли.

Чтобы отдыхающие могли без вреда для природы побывать на

вершине Торатау, летом 2022 года построили большую железную лестницу с шипами.

Теперь подниматься к властителю неба легко и безопасно. С этим

справляются даже пенсионеры и дети без серьезной физической подготовки.

Гулять по дну древнего моря без впечатлений не выйдет.

Кругом настоящие богатства геологии — окаменелости. На горе Торатау находят известняки

с водорослями, кораллами и прочими ископаемыми органическими останками.

Задач на высоте несколько: полюбоваться уральскими просторами,

загадать желание и сделать фото, а увеселительная программа ждет внизу. Стать

участником традиционных народных гуляний, продегустировать бортевой мед с

пасеки, покататься на лошадях или полетать на параплане — каждый выбирает для

себя.

Рядом с горой функционирует визит-центр, где помимо кафе и

периодических мастер-классов можно оценить выставочные объекты. Среди них — редкие геологические образцы с Торатау и национальные элементы культуры Башкирии.

Добраться до подножия горы проще всего на личном авто

или в составе экскурсионной группы. Прямые рейсы общественного транспорта до

шихана пока не запустили. Любители ходить пешком доезжают от автовокзала Стерлитамака к деревне Урман-Бишкадак, а затем шагают до Торатау пять километров. Каким бы ни был путь к властителю неба Кук Тарахэ, это настоящее приключение.