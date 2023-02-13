 

В Лужниках пройдёт митинг-концерт в годовщину запрета Instagram* в РФ

13.02.2023, 15:33, Разное
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Власти Москвы сообщили о проведении в Лужниках 21 марта патриотического митинга-концерта в честь годовщины запрета в России социальной сети Instagram*. В ходе мероприятия выступят известные российские актёры и исполнители. Они расскажут о личном опыте отказа от использования Instagram*, прочитают стихи русских классиков и споют хиты.

Каждому участнику при входе будут выдаваться флаги России и полотна с перечёркнутой пиктограммой социальной сети. Молодёжь, спонтанно собравшаяся из всех уголков страны, а также активисты проекта #МЫВМЕСТЕ, «Молодой Гвардии Единой России», молодёжной организации «Движение Первых» и юнармейцы, под новый хит Клавы Коки на своё усмотрение сожгут или растопчут символику запрещённой в РФ сосцети.

Московская мэрия также учредила призы за лучшее фото с митинга. Для участия в конкурсе необходимо опубликовать снимки в запрещённой в стране соцсети с хештегом #нетинстаграму. Победителем будет признан участник, чьё фото получит наибольшее количество лайков.

Прямая трансляция мероприятия будет вестись на сайте Общественной палаты, платформе «Смотрим», социальных сетях – «Вконтакте», «Одноклассники», Facebook* и Instagram*. 

*экстремистская организация, запрещённая на территории РФ  

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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