 

Новак обсуждает планы по экспорту нефти из дружественных стран

13.02.2023, 14:45, Разное
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Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что РФ намерена к 2023 году экспортировать в друге страны более 80% нефти и 75% нефтепродуктов.

Заместитель премьер-министра заявил, что РФ не будет поставлять нефть в страны, поддерживающие незаконное сдерживание цен. РФ является значительным поставщиком нефти в Европу, обеспечивая более 20% ее потребностей в сырье. В ответ на спецоперацию в Украине западные страны ввели санкции. Их целью было, в частности, сокращение доходов Москвы от экспорта нефти.

В ответ РФ перенаправила свои энергетические ресурсы в дружественные страны. К ним относятся страны Азиатско-Тихоокеанского региона, Африки и Латинской Америки. Нефтяные санкции против стран Запада действовали с 5 декабря 2022 года. Европейский союз прекратил принимать российскую нефть, поставляемую по морю. Австралия, ЕС и страны Большой семерки ввели ограничение на стоимость морских перевозок в размере 60 долларов за баррель. Это означает, что транспортировка или страхование нефти по более высокой цене является незаконной.

В ответ РФ запретила с 1 февраля поставки нефти за рубеж, если контракты прямо или косвенно позволяют использовать ценовой сговор. Топливные санкции были введены 5 февраля. В этот день Европейский союз запретил импорт нефтепродуктов из России. Однако ЕС и G7 установили ценовые ограничения. Для нефтепродуктов из России, которые продавались с премией (дизельное топливо) и со скидкой (мазут), лимит составил 100 долларов за баррель, сообщают РИА Новости.


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