 

Москалькова обратилась в Генштаб из-за сообщений о мобилизованных из Татарстана

13.02.2023, 14:40, Новости дня
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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова попросила начальника Генштаба Валерия Герасимова проверить информацию о том, что мобилизованных из Татарстана якобы отправляли на передовую практически без вооружения.

По ее словам, она направила письмо Герасимову с просьбой провести проверку появившейся в Сети информации о том, что мобилизованных из Татарстана якобы практически без вооружения отправляли для выполнения боевых задач в рамках СВО, передает ТАСС.

Ранее в интернете появилось видео, в котором группа мужчин в камуфляжной форме представляется мобилизованными из Татарстана и рассказывает, что их передали под руководство ДНР, где распредели по разным подразделениям, «забрали всю технику и гуманитарную помощь», а 5 февраля отправили на штурм «без какой-либо подготовки».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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