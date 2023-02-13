Москалькова обратилась в Генштаб из-за сообщений о мобилизованных из Татарстана

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова попросила начальника Генштаба Валерия Герасимова проверить информацию о том, что мобилизованных из Татарстана якобы отправляли на передовую практически без вооружения.

По ее словам, она направила письмо Герасимову с просьбой провести проверку появившейся в Сети информации о том, что мобилизованных из Татарстана якобы практически без вооружения отправляли для выполнения боевых задач в рамках СВО, передает ТАСС.

Ранее в интернете появилось видео, в котором группа мужчин в камуфляжной форме представляется мобилизованными из Татарстана и рассказывает, что их передали под руководство ДНР, где распредели по разным подразделениям, «забрали всю технику и гуманитарную помощь», а 5 февраля отправили на штурм «без какой-либо подготовки».

—