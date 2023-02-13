 

Посол Алипов: США давили на Индию, чтобы она присоединилась к кампании против России

13.02.2023, 14:40, Новости дня
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Запад, в том числе и США, шантажировали Индию и угрожали вторичными санкциями, чтобы заставить страну присоединиться к антироссийской кампании, рассказал посол РФ в Нью-Дели Денис Алипов.

Он подчеркнул, что в связи с шантажом Индия придерживается сбалансированной позиции, а также демонстрирует приверженность сохранению партнерских отношений с Россией, передает ТАСС. Дипломат считает, что «наращивание динамики двустороннего торгово-экономического взаимодействия можно рассматривать как ответ Индии на такое давление».

Алипов отметил, что Вашингтон не скрывает желания навредить российско-индийским связям.

Ранее российский лидер Владимир Путин в поздравлении президента Индии Драупади Мурму и премьер-министра страны Нарендру Моди с Днем республики высоко оценил качественное стратегическое партнерство с Москвой.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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