Посол Алипов: США давили на Индию, чтобы она присоединилась к кампании против России

Запад, в том числе и США, шантажировали Индию и угрожали вторичными санкциями, чтобы заставить страну присоединиться к антироссийской кампании, рассказал посол РФ в Нью-Дели Денис Алипов.

Он подчеркнул, что в связи с шантажом Индия придерживается сбалансированной позиции, а также демонстрирует приверженность сохранению партнерских отношений с Россией, передает ТАСС. Дипломат считает, что «наращивание динамики двустороннего торгово-экономического взаимодействия можно рассматривать как ответ Индии на такое давление».

Алипов отметил, что Вашингтон не скрывает желания навредить российско-индийским связям.

Ранее российский лидер Владимир Путин в поздравлении президента Индии Драупади Мурму и премьер-министра страны Нарендру Моди с Днем республики высоко оценил качественное стратегическое партнерство с Москвой.

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