 

Путин выразил соболезнования родным Абдрашитова

13.02.2023, 14:40, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким режиссера Вадима Абдрашитова, назвав его подлинным корифеем отечественного кинематографа.

В телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, Путин выразил слова поддержки родным скончавшегося режиссера Вадима Абдрашитова. Он назвал кинодеятеля выдающимся режиссером и педагогом, подлинным корифеем отечественного кинематографа.

Президент отметил, что режиссер воспитал плеяду талантливых учеников, оставил богатое творческое наследие, подчеркнув, что светлая память о Вадиме Абдрашитове навсегда сохранится в сердцах тех, кто знал этого замечательного человека.

Ранее в дирекции Союза кинематографистов РФ сообщили о смерти режиссера Вадима Абдрашитова. Он скончался после продолжительной болезни после перенесенного COVID.

Абдрашитов родился 19 января 1945 года в Харькове. Окончил режиссерский факультет Всесоюзного государственного института кинематографии (Всероссийский государственный институт кинематографии Герасимова) и с 1974 года начал работать на Мосфильме. Является обладателем кинопремий «Кинотавр», «Ника», «Золотой орел», он заслуженный деятель искусств РСФСР, награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.11.20 / Das Erste – Белоруссия сделала шаг к энергетической независимости от России, но соседей он встревожил

17.12.21 / Под Уфой из-за погоды произошли три ДТП с участием 15 машин

03.01.23 / Председатель СК Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с незаконным преследованием главы ЦБ Набиуллиной

28.05.22 / Тепловоз пассажирского поезда загорелся в Волгоградской области

04.01.21 / Полиция задержала осквернивших Вечный огонь в Белграде вандалов

30.04.21 / Жертвами ДТП с автобусом в Хабаровском крае стали три человека

23.07.20 / Суд арестовал луцкого террориста на 60 суток

07.08.20 / Худрук Грымов заявил об «уничтожении» Ефремова

26.10.20 / Обновленный BMW M5 2021 года получил уникальный внешний облик

13.06.21 / Обновленный кроссовер DFM 580 получил на рынке РФ новые цены

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика