 

Глубокие соболезнования: большое горе перечеркнуло планы пятого мужа 73-летней Пугачевой

13.02.2023, 14:10, Разное
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Признанный в России иностранным агентом Максим Галкин продолжает ездить по миру с концертами и со сцены высмеивать Родину. Причем на этих выступлениях он позволяет себе даже кричать лозунг украинских националистов “Героям – слава!” Ну да Бог ему судья.

Планы у еврея-юмориста были огромные. В том числе он хотел поглумиться над Россией на концерте в Стамбуле. Выступление там было запланировано на 14 февраля. Но в стране случилось страшное землетрясение, число погибших исчисляется десятками тысяч.

“Мне кажется неуместным сейчас давать какие-то выступления сейчас в Турции, – говорит пятый муж Аллы Пугачевой. – Выражаю самые глубокие соболезнования народу Турции, весь мир сейчас с вами”.

Концерт финансируемого на Украине иностранного агента перенесся на апрель. “Принял решение перечислить весь гонорар, который я получу в Стамбуле, в фонд помощи пострадавшим”, – заявил Галкин.

Стоит заметить, что он – единственный кормилец жены-пенсионерки и малолетних деток, поэтому отказаться от нескольких миллионов рублей, которые он получает за каждый концерт, это, конечно, смелый для иноагента поступок.


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