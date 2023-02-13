 

Россиянам запретили умирать в трудоспособном возрасте

13.02.2023, 13:33, Разное
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Государственная дума приняла поправки в Гражданский кодекс, которые вводят административную ответственность для граждан за смерть до выхода на пенсию.

С 1 июля наследники россиян, которые ушли из жизни в трудоспособном возрасте без уважительной причины, будут обязаны заплатить штраф в размере от одного до трёх миллионов рублей.

– Разумеется, мы не будем штрафовать всех. Но если человек нарушил ПДД и погиб или умер вследствие алкогольной или наркотической интоксикации, его наследникам придётся компенсировать бюджету упущенную выгоду. Каждый случай будет рассматриваться индивидуально, а решение можно всегда оспорить в суде, – рассказал депутат Леонид Слуцкий.

По оценкам Минфина, ежегодно российская экономика теряет из-за преждевременной смерти трудоспособных граждан от 100 до 300 миллиардов рублей. Согласно принятым поправкам, «уважительной причиной ухода из жизни» являются наследственное заболевание, стихийное бедствие и «иные обстоятельства непреодолимой силы».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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