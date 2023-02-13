 

Владельцы Galaxy Z Fold 3 сообщили о странных трещинах на экране

13.02.2023, 13:20, Разное
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Владельцы смартфона Samsung Galaxy Fold 3 пожаловались на внезапно появившиеся трещины на их складных экранах. Об этом пишет PhoneArena.

О проблеме рассказали пользователи, которые утверждали, что трещины появились случайно, и они не роняли свои устройства и не подвергали их другим ударам. Трещины можно увидеть только после истечения срока гарантии, поэтому вернуть телефон будет невозможно.

Новый складной дисплей может стоить около 800 долларов (около 58 000 рублей), что составляет примерно 70% от первоначальной цены телефона. Существует несколько случаев, которые имеют схожие симптомы. К ним относятся трещина на сгибе, нарушения в работе и проявление после истечения срока гарантии. Пользователи из США могут подать массовые иски против Samsung, чтобы получить компенсацию.


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