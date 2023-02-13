 

Песков заявил о внезапном прекращении Киевом переговоров о мире «как по команде сверху»

13.02.2023, 13:19, Новости дня
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Речь идет о документе, который был согласован в результате очень сложных переговоров и даже был парафирован, но украинские власти весной прошлого года прекратили переговоры о мире внезапно, «как по команде сверху», сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Песков прокомментировал высказывания пресс-секретаря МИД Белоруссии Анатолия Глаза о том, что причиной прерывания переговорного процесса между Москвой и Киевом стали помехи со стороны Запада. По словам представителя Кремля, Путин говорил об этом на различных уровнях не раз в течение полугода.

Речь идет о документе, который был согласован в результате очень сложных переговоров и даже был парафирован, но внезапно, как по команде сверху, украинская сторона покинула стол переговоров, ушла со связи, передает ТАСС.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен назвал лучшим способом ускорить перспективы дипломатического урегулирования ситуации вокруг Украины попытки обеспечить преимущество Киева на поле боя.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя обвинил Запад в прямой вовлеченности в украинский конфликт в виде поставок оружия, передачи разведданных, отправки наемников и военнослужащих, без которых Киев не может эксплуатировать некоторые вооружения.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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