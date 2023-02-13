В камере «Матросской тишины» нашли мертвым арестанта

После обнаружения в камере московского следственного изолятора «Матросская тишина» тела заключенного без видимых травм начата доследственная проверка.

Погибший арестант – мужчина, обвиняемый в применении насилия в отношении представителя власти» и грабеже. В камере он сидел с 22 арестантами, передает РИА «Новости».

Уточняется, что на теле, предварительно, травмы не обнаружены, устанавливается причина смерти, а также организована проверка.

Ранее в январе прошлого года в СИЗО Москвы нашли мертвого заключенного.

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