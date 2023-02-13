 

В камере «Матросской тишины» нашли мертвым арестанта

13.02.2023, 13:19, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

После обнаружения в камере московского следственного изолятора «Матросская тишина» тела заключенного без видимых травм начата доследственная проверка.

Погибший арестант – мужчина, обвиняемый в применении насилия в отношении представителя власти» и грабеже. В камере он сидел с 22 арестантами, передает РИА «Новости».

Уточняется, что на теле, предварительно, травмы не обнаружены, устанавливается причина смерти, а также организована проверка.

Ранее в январе прошлого года в СИЗО Москвы нашли мертвого заключенного.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.04.21 / Власти Франции заявили о трех новых случаях тромбоза после вакцины AstraZeneca

26.01.21 / Украинцы начали жаловаться на нарушение языкового закона

10.12.20 / Facebook восстановил работу после технического сбоя

08.07.20 / ЦИК создал рабочую группу для выявления попыток двойного голосования по Конституции

30.03.21 / В ГИБДД рассказали о новом экзамене на права

07.07.20 / В TikTok отреагировали на обвинения в проблемах с безопасностью

07.02.23 / США признались в провале предыдущих попыток засечь китайские аэростаты над своим небом

10.05.22 / В Курганской области отключили 10 воздушных линий из-за риска пожаров

23.09.21 / Эрдоган заявил о завершении сделки по С-400

14.01.21 / Голландские ученые собрали новые данные о «языке тела»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика