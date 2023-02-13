Минобороны Украины заявило о заседании в Рамштайне по авиации для Киева
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Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что украинская делегация отправилась на встречу контактной группы по обороне страны в формате «Рамштайн», обсуждение будет сосредоточено напредоставлении самолетов и защита неба.
Резников сообщил, что «отбыл на очередную» встречу контактной группы стран НАТО и их союзников по поддержке Украины, которая состоится в штаб-квартире НАТО в Брюсселе 14 февраля, одним из главных вопросов встречи станут самолеты для защиты украинского неба, а также развитие «танковой коалиции» и формирование запаса прочности по боеприпасам, передает РИА «Новости».
По словам Резника, на встрече планируется обсуждение вопроса тренировки украинских военных, а также практическая реализация «Военного шенгена».
Ранее официальный представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат заявил, что Украина рассчитывает, что на очередной встрече министров обороны стран НАТО в германском Рамштайне партнеры Киева примут решение о поставках боевой авиации.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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