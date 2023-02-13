Зеленые ногти: самые трендовые тона, которые на пике популярности в 2023 году

Чтобы придать рукам больше красоты, необязательно создавать сложный нейл-арт с вычурными рисунками. Попробуйте однотонный зеленый маникюр. Этот цвет имеет множество оттенков, и вы всегда сможете подобрать вариант на свой вкус. Он ассоциируется со свежестью и молодостью. В статье мы приведем самые трендовые зеленые тона маникюра, которые будут на пике популярности в 2023 году.

Значение зеленого цвета

Считается, что зеленый цвет символизирует надежду. Он также олицетворяет обновление, свежесть и гармонию.

По мнению психологов, зеленые оттенки способствуют эмоциональному равновесию и умиротворению. Они действуют успокаивающе и уменьшают стресс.

Кому идет зеленый маникюр

Зеленый маникюр особенно подходит женщинам с каштановой шевелюрой и золотистой кожей. Они также идет обладательницам черных и рыжих волос. Этот цвет сочетается с любой формой и длиной ногтей.

Далее мы приведем несколько идей маникюра в зеленых тонах.

Классический зеленый

Классический зеленый цвет маникюра – беспроигрышный вариант. Он сочетается со многими тонами одежды и с практически любыми украшениями. Он придаст вашему образу больше свежести.

Сочетание зеленого и белого

Попробуйте сделать однотонный зеленый маникюр, а два ногтя на каждой руке покрасить в белый цвет. Эти два тона лака отлично сочетаются друг с другой. Чистота белого дополняется свежестью и омолаживающим эффектом зеленого.

Темно-зеленый

Если вы хотите сделать элегантный и минималистичный маникюр, то рассмотрите темно-зеленые оттенки лака. Этот сдержанный цвет обеспечивает идеальное покрытие ногтей. Однако не стоит выбирать самые темные оттенки зеленого. Они выглядят мрачновато и их можно легко перепутать с черным цветом.

Неоновый

В 2023 году в моду вернутся фосфоресцирующие цвета. Попробуйте неоновый зеленый оттенок. Он выглядит на ногтях очень эффектно, особенно летом. Этот цвет естественным образом подчеркивает загорелую кожу.

Хромированная зелень

Хромированный маникюр отличается зеркальным эффектом. Он создает выраженный металлический блеск, который выглядит нарядно и украшает ваши руки.

Хромированный зеленый маникюр не потеряет актуальности в 2023 году. Этот дизайн ногтей стал вневременной классикой.

Фисташковый

Зимой мы обычно носим маникюр холодных тонов, которые соответствуют сезону. Но с наступлением весны следует отдавать предпочтение более теплым оттенкам, например, фисташковому цвету.

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Этот оттенок представляет собой смесь зеленых и желтых тонов с белыми нотками. Он относится к пастельным цветам и выглядит очень элегантно.

Френч

Френч – классический вариант маникюра. Он выглядит очень изысканно и элегантно. Дизайнеры изобретают различные идеи френча, которые придают ему более яркий вид.

Покройте ногти нюдовым лаком, а на кончиках проведите зеленую полоску. Это оживит сдержанный маникюр и внесет в него больше красок.

Оливковый

Маникюр оливкового цвета подходит под любой стиль и цвет одежды и украшений. Его можно носить как зимой, так и летом.

Если у вас короткие ногти, то используйте светлые оттенки оливы. Такой цвет визуально удлиняет пальцы.

Зеленый и желтый

Сочетание зеленого и желтого цвета выглядит очень радостно. Оно привносит в маникюр солнечные оттенки.

Вы можете использовать светло-зеленый тон в качестве основного цвета, а несколько ногтей покрасить в желтые и салатовые оттенки.

Цвет хаки

Маникюр цвета хаки выглядит необычно и встречается не так часто. Но в 2023 году он окажется на пике популярности. Это естественный и универсальный тон, который подходит как для строгого делового стиля, так и для особых случаев. Чтобы дизайн не выглядел скучно, используйте насыщенные оттенки хаки.

Заключение

Зеленый цвет маникюра будет особенно популярен весной 2023 года. Он соответствует краскам пробуждающейся природы. Его оттенки сделают ваш облик ярким и свежим.