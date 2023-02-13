Два стула: Желающая нажиться на россиянах Ротару осталась с носом

Много десятилетий подряд София Ротару радовала публику со сцены, получая за это вполне солидные гонорары. Полученные деньги она не тратила налево-направо, а вкладывала в недвижимость. Понимала, что вариант это беспроигрышный и метры в цене всегда вырастут.

Сама Ротару переехала жить на Крымский полуостров: отстроила собственный дом. Позже же – еще один, который назвала “Вилла София”. Причем землю ей выделило советское правительство под детский центр, сообщает Царьград, но вырос вместо него элитный отель.

Содержать такое здание, уверены многие, влетает в копеечку. Поэтому София Ротару, желающая нажиться на россиянах, приезжающих на полуостров в отпуск, цены загнула будь-здоров. За одну ночь в самом простом номере просит 16 тысяч рублей, а в самом шикарном – аж 80. При этом, судя по отзывам в интернете, ничем особенным гостиница не отличается.

“Цены бешеные, а обслуживание как в обычной “тройке”, “Персонал с кривым лицом и скудные завтраки”, – поделились в Сети недовольные постояльцы.

К слову, своим отелем и сама София Ротару перестала быть довольна, поэтому выставила его на продажу. И, как говорят некоторые, два стула, на которых попыталась усидеть Ротару, оказались ей не по нраву. Поэтому выступившая против российских политиков певица решила избавиться от имущества на полуострове. Вначале хотела за него 25 миллионов евро, затем начала снижать цену, но, увы, желающие так и не нашлись.