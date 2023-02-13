Песков прокомментировал возможность «второй волны мобилизации»
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Данных о возможности «второй волны мобилизации» в РФ нет, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Песков, отвечая на вопрос о возможности второй волны мобилизации, заявил, что об этом нет данных, передает ТАСС.
В ноябре Песков заявил, что возможность второй волны частичной мобилизации в Кремле не обсуждается.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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