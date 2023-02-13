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13.02.2023, 12:23, Новости дня
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В Челябинской области решили производить комплекс техники для всесезонного обслуживания аэродромов, в пресс-службе регионального министерства промышленности отметили, что спецтехника предназначена для замены иностранной.

В числе такой техники – машины для обслуживания взлетно-посадочных полос на основе российских комплектующих, они должны полностью заменить иностранные аналоги, передает Ura.ru со ссылкой на ведомство.

Такое оборудование планируется изготавливать на миасском заводе «СпецАгрегат». В ее линейке насчитывается три вида аэродромной спецтехники: подметально-продувочная, поливомоечная и плужно-щеточная с раздачей твердого реагента. Глава завода Евгений Субачев пояснил, что к этим задачам приступят в первом квартале 2023 года.

Образец изготовлен из российских комплектующих на 80%, проводимая работа позволит довести показатель до 100%, что позволит покупателям всегда иметь доступ к запчастям. Также техника на треть дешевле иностранной.

В июне 2020 года на заводе началась работа по нацпроекту «Производительность труда», на предприятии с этого момента поднялась производительность и зарплата. Работники завода начали получать в среднем на 34-40% больше.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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