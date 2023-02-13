Мнение: Казнь

По законам жанра остывающий интерес нужно подогревать. «Вагнер» выложил очередное видео с казнью отступника. Естественно, с помощью кувалды.

Пока косплей на ИГИЛ выглядит слишком механистичным. Однако работа над созданием культа смерти продолжается. Опять же по законам жанра скоро должен будет начаться поиск новых форм. «Вагнеру» придется разработать кодификатор наказаний и расширить перечень казней за разные виды нарушений.

Ну, и конечно, российские правоохранительные органы снова сделают вид, что не в курсе происходящего, а Песков на все вопросы будет футболить в соответствующие ведомства. Кремль у нас в принципе ни за что не отвечает.

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