“Известия” назвали опасности, связанные с подключением к точкам доступа Wi-Fi

Эксперты по информационной безопасности высказались по поводу открытых точек доступа Wi-Fi в беседе с “Известиями”.По мнению экспертов, данные, передаваемые через открытые сети, легче расшифровать и перехватить.

Это касается паролей, которые позволяют клиентам банков входить в систему. Фактически бесплатное подключение к Wi-Fi означает, что пользователи могут передавать свои данные другим людям – администраторам этих сетей.

Эксперты отметили, что о легальном статусе точек Wi-Fi свидетельствует тот факт, что пользователи должны зарегистрироваться, чтобы пользоваться сетью.

Денис Кувиков (директор регионального инженерного центра SafeNets Национальной технологической инициативы) ранее заявлял, что по простым вопросам можно определить, произошла ли утечка данных. Александр Вураско, эксперт по безопасности и защите Wi-Fi, отметил, что “заводской пароль” роутера можно изменить, чтобы защитить его от хакеров.