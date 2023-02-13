«Отработал месяц — дали 5 тысяч»

Как российские компании зарабатывают на восстановлении Мариуполя.

Мариуполь российские власти пообещали восстановить за три года, сделав из него нечто вроде «всероссийской стройки»: к финансированию работ привлечены не только федеральные источники, но и ресурсы ряда регионов. При этом какие именно объекты строит РФ в разрушенном городе, до конца не ясно, в открытом доступе нет ни конкретного их списка, ни официальных документов госзакупок на строительство или поставку стройматериалов.

«Специальный инфраструктурный проект»

В начале октября вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявлял, что до конца года в Мариуполе будет построено 100 тыс. квадратных метров жилья, и не менее 1 тыс. квартир будут заселены. До конца 2022 года планировалось начать строить жилье еще на 500 тыс. кв. метров.

В Министерстве строительства РФ в мае 2022 года создали отдельный департамент по восстановлению «ДНР» и «ЛНР», а также подведомственную министерству компанию «Единый заказчик в сфере строительства».

При этом и структура, и суммы, которыми оперирует «департамент реализации специального инфраструктурного проекта», засекречены.

На сайте министерства отсутствуют какие-либо документы этого подразделения, не указано, кто им руководит, а подразделения департамента обозначены как «первый отдел», «второй отдел» и так далее. То, что департамент занимается именно разрушенными территориями, подтверждает и созданный в феврале 2023 года одноименный департамент Минздрава России, который занимается работой на «новых территориях Российской Федерации».

Финансирование строительства в бюджете РФ на 2023–2025 годы отнесено к расходам на «национальную оборону» общим объемом 377 млрд рублей. Точная сумма затрат на инфраструктуру, вероятно, содержится в засекреченных приложениях к документу и не публикуется. При этом в итоговом документе, подписанном президентом, отсутствует упоминание «специального инфраструктурного проекта», хотя такая формулировка была в проекте госбюджета, внесенном в Госдуму в сентябре 2022 года. В актуальном документе эти расходы указаны как «обеспечение жизнедеятельности и восстановление инфраструктуры на территориях отдельных субъектов Российской Федерации».

Деньги на строительство идут не только из федеральной казны, но и из российских регионов. До того как Владимир Путин в сентябре 2022 года подписал договоры о принятии «ДНР», «ЛНР», Запорожской и Херсонской областей в состав России, законодательной возможности напрямую финансировать строительство на территории другого государства не было — такие траты могли быть признаны нецелевым расходованием бюджета.

Одним из первых регионов, заявивших о финансовых вложениях в восстановление инфраструктуры, стал Санкт-Петербург. В июне 2022 года власти объявили что Петербург и Мариуполь стали городами-побратимами, а губернатор Александр Беглов объявил о создании «штаба по координации проектов возрождения Мариуполя» (и возглавил его). Беглов рассказывал, что петербургские строители приступили к работам в Мариуполе 1 июня, а всего город взял на себя строительство 37 объектов «за счет бюджета и благотворителей».

Для финансирования этих работ петербургские власти перерегистрировали благотворительный фонд «Победа», который до этого оказывал помощь ветеранам Великой Отечественной войны.

О том, что в фонд поступают и деньги из городского бюджета, в сентябре рассказал вице-губернатор Алексей Корабельников. Чиновник отказался называть суммы, сославшись на закрытость этой информации.

Сам фонд не публикует финансовую отчетность, на сайте Минюста РФ размещен лишь документ о тратах за 2021 год — тогда фонд потратил 160 тыс. руб.

Также выяснилось, что деньги на Мариуполь отправляют и подведомственные Смольному коммунальные организации. Депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский в декабре направил обращение прокурору города с просьбой провести проверку муниципального дорожного предприятия «Центр» из-за 100 млн рублей, которые якобы были направлены на восстановление Мариуполя. Этот факт выяснился в суде по иску, поданному к этой организации упавшей на скользком тротуаре петербурженкой. Представитель ответчика в суде сообщил, что «Центр» не может выплатить компенсацию в 300 тысяч рублей, поскольку более 100 млн рублей выделили на восстановление Мариуполя.

Фото: Валентин Спринчак / ТАСС

«Тик-Ток»-стройка

О том, как продвигается стройка в Мариуполе, можно судить только по сообщениям официальных лиц или местной прессы, которая регулярно публикует новости об успешном восстановлении города. На отдельную пиар-кампанию «всероссийской стройки» похожи и публикации в «Тик-Ток», где блогеры восхищаются темпами и качеством строительства.

Фото: соцсети

В этой соцсети опубликованы десятки однотипных роликов о «красивых и комфортных» домах, которые на месте «старых советских» строит Россия.

Получить представление о том, кто отстраивает Мариуполь, можно и по объявлениям о найме на работу на стройки. В Сети можно найти сотни объявлений о наборе рабочих различных специальностей вахтовым методом. Часть из них опубликовано от лица строительных компаний, но большинство скрыто под сервисными номерами телефонов, которые генерируют сайты с объявлениями, либо размещены с аккаунтов частных лиц и кадровых агентств. Предлагаемая зарплата при этом варьируется от 100 до 500 тыс. рублей. На региональных стройках для строителей аналогичных специальностей зарплату предлагают в разы меньше. Из опубликованных объявлений, новостей и видео из Мариуполя, изученных нами, следует, что за восстановление города взялись больше двух десятков мелких и крупных компаний.

Разрушения города оказались настолько масштабными, что сейчас российские компании строят сразу микрорайонами. Согласно сообщениям местной прессы, сейчас возводится их несколько. «Невский» строит «Военно-строительная компания» Минобороны России. Сообщалось, что компания планирует построить 12 пятиэтажных домов на 1011 квартир. «ВСК» создали в 2019 году на базе компании «Спецстрой», в последние годы о ней много разного сообщали СМИ. Замминистра обороны Тимур Иванов в интервью «Новой газете» рассказывал, что реорганизация должна вывести военные стройки из коммерческого сектора и позволит уйти от субподрядчиков. Но в Мариуполе этого избежать не удалось.

На субподряде у «ВСК» в разрушенном городе работает компания «Олимпситистрой», о которой тоже много писали в СМИ в связи с получением подрядов. «Олимпситистрой» строила

войсковые части,

военные городки,

несколько кадетских училищ,

«Пансион воспитанниц Минобороны РФ» в Санкт-Петербурге

и другие объекты военного ведомства. В 2021 году ее выручка превысила 21 млрд рублей. Один из учредителей компании Александр Фомин, вероятно, окончил Военный инженерно-технический университет в Санкт-Петербурге и работал в строительном управлении Московского региона Минобороны. Второй совладелец — Дмитрий Хавронин был зарегистрирован в общежитии ГРУ Минобороны.

Еще одна компания, связанная с военными, — ГК «ЕКС» — строит и ремонтирует жилые дома, школы и детские сады. На месте строительством руководит заместитель генерального директора, полковник запаса Вадим Куц. Единственным учредителем компании числится выпускник Военного университета Минобороны Алексей Власов, но реальным владельцем считается также окончивший этот вуз Максим Крылов, отец которого учился в Суворовском училище вместе с бывшим вице-премьером, экс-замминистра обороны, а теперь руководителем «Роскосмоса» Юрием Борисовым.

Согласно последнему отчету Минобороны, ведомство завершило строительство первой очереди жилого микрорайона из 12 жилых домов на 2,5 тыс. квартир по улице Куприна в Мариуполе, административно-спасательного центра МЧС и медицинского центра на 60 койко-мест и здания отделения судебно-медицинской патологоанатомической экспертизы. Еще шесть жилых домов, детский сад и школу Минобороны планирует достроить к концу 2023 года.

Мариуполь. Строительная площадка жилого дома на пересечении проспекта Мира и улицы Куприна. Фото: Валентин Спринчак / ТАСС

«КрашМаш» — бюджет наш

Стройка в Мариуполе заинтересовала и бывших чиновников. Компания «Р-строй» набирает рабочих на свои объекты в этом городе. Совладелец компании Николай Милькис — бывший заместитель губернатора и директор департамента экономического развития ХМАО. Милькис также возглавляет компанию «Амсел» Алексея Репика — основателя крупнейшего фармхолдинга «Р-Фарм».

Специально для работы над объектами на «новых территориях», в том числе и в Мариуполе, была создана и дочерняя компания подведомственного Минстрою РФ «Роскапстроя» зарегистрированная в мае 2022 года в Ростове-на-Дону фирма «РКС-Новороссия». Согласно информации на сайте компании, она открыла учебные центры в Донецке, Луганске и Мариуполе, а также запланировала на 2023 год открытие учебных центров «Запорожский» и «Херсонский». Украинские власти в октябре 2022 года включили «Роскапстрой» в санкционный список российских компаний.

Сносом зданий, которые уже не подлежат восстановлению, как обнаружила на одном из опубликованных видео «Новая», занимается компания «КрашМаш». Владелец компании Виктор Казаков — сын петербургского девелопера Александра Казакова. С 14 лет Казаков-младший учился в школе Newlands Manor School в Великобритании, а затем окончил лондонский университет Royal Holloway по специальности «экономика и математика». С 2001 года несколько лет работал в лондонских хедж-фондах Argyle Investment Advisors и Turnstone Asset Management.

«Вообще я патриот. Получил образование там, и захотелось домой, к родителям, на Родину. Там все чужое, не свое», —

объяснял Казаков. До 2014 год компания выполняла заказы по сносу в основном в регионах и, как писал «Форбс», практически не приносила прибыли, а расходы покрывал Казаков-старший. С 2014 года «КрашМаш» начала работать на московском рынке с крупными девелоперами «ЛСР» и «Донстроем». В 2018 году компания участвовала в сносе знаменитой заброшенной Ховринской больницы в Москве, а в начале 2021 года завершила снос известной гостиницы «Корстон» по заказу «Яндекса», который планирует разместить на ее месте свою новую штаб-квартиру. Гостиница была построена перед летними Олимпийскими играми 1980 года в Москве, в ней же в 1991-м прошел последний, XXII чрезвычайный съезд и роспуск ВЛКСМ.

Монтажники с хутора

Микрорайон Иртышский возводит «Единый заказчик» Минстроя», который также привлекает на субподряд другие компании. В конце 2022 года заявлялось о планах построить восемь девятиэтажных домов. В этом месте строятся дома из готовых панельных и блочных конструкций, которые завозят в Мариуполь полностью готовыми к сборке и отделке. Как видно из видеоролика, грузовики, на которых их привозят, принадлежат компании «ОБД». Компания — крупный господрядчик на строительство жилья в Краснодарском крае и соседней Адыгее. Помимо продаж квартир госстурктурам компания поставляет коммунальные услуги краснодарским МЧС и Росгвардии. Также «ОБД» ранее работала с Минобороны. Компания и ее дочерняя компания «Гулькевичский» в 2011 году строили жилье для военнослужащих в Ростове-на-Дону и Новороссийске. Общая сумма контракта с военными тогда составляла больше 8 млрд рублей. Основной владелец компании — влиятельный кубанский банкир Виктор Бударин. Кроме группы строительных компаний, самому Бударину и его семье принадлежит банк «Кубань Кредит», входящий в сотню крупнейших банков России. Никаких упоминаний о том, что компания возводит жилье в Мариуполе, на сайте компании нет.

Заработать на масштабной стройке в Мариуполь потянулись и десятки мелких компаний, в основном из приграничных регионов и Москвы. Часть из них зарегистрированы за несколько месяцев до набора персонала,

не имеют собственной строительной техники и другого имущества и, судя по всему, используются только для оформления рабочих, выступая в качестве «прокладок» между заказчиками строительства и фактическими исполнителями.

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Например, строительная компания «Технопром», набирающая монтажников на вахту в Мариуполь, зарегистрирована в ноябре 2022 года в хуторе Селютинский в Ростовской области. Единственный учредитель компании — местный предприниматель Юрий Шинкарев. Рабочие этой компании сильно беспокоятся по поводу обещанных выплат.

«По приезде ему выписали пропуск и талоны на питание, — рассказала нам супруга одного из рабочих. — В реальности оказалось, что он будет работать по «сдельщине». Подключать в квартиры отопление, ставить батареи. Подписали трудовой договор. Через две недели он взял аванс, дали 5 тыс.: 4 на карточку и 1 тыс. на руки. После запуска отопления с ними должны были рассчитаться, но директор вдруг заболел. Узбеки устроили забастовку, что им не платят, я не знаю, чем там у них закончилось. Так как это был канун Нового года, наши люди подождали неделю и стали разъезжаться по домам. Деньги на дорогу домой выдавал прораб, по 2 тысячи. На СМС и телефонные звонки директор сначала отвечал, потом перестал, потом поздравил с Новым годом и сказал, что перечислит после праздников, потом после 20-го, ну а теперь он не берет трубку вообще», — рассказала супруга рабочего. По ее словам, муж написал заявление в полицию.

На мариупольских стройках обманывают и компании. Московская фирма «МирСтройТранс» собиралась арендовать строительную технику для работ в Мариуполе и заплатила за это двум компаниям в общей сложности 4 млн рублей, но обе, получив деньги, исчезли и технику не предоставили.

В российском реестре юрлиц также можно найти недавно созданные строительные компании с включенными в название словами «Мариуполь» или «Мар». Например, в ноябре 2022 года в Уфе зарегистрировали компанию «Уфа-Мариуполь-строй». Ее учредитель — бывший местный адвокат Андрей Казаков. Адвокатская палата Башкирии в 2019 году лишила его статуса за параллельные занятия бизнесом — Казаков оказался учредителем сельхозфирмы.

В самом Мариуполе, согласно российскому реестру юрлиц, также появилось несколько строительных компаний. Две фирмы «М-С-М» и «Ресурс НН» зарегистрированы также в ноябре 2022 года.

Учредитель первой — житель Беларуси Владимир Внуков, который до этого руководил крестьянско-фермерским хозяйством в одном из районов Алтайского края. Второй — нижегородский предприниматель Андрей Поляков. До этого на родине предприниматель занимался производством окон, недвижимостью и деятельностью связанной с речными перевозками. Также Поляков зарегистрировал в Мариуполе гостиничную компанию «Слипхаус» в соседнем с «Ресурс НН» офисе.

Окончательный объем средств, которые российские компании освоят в Мариуполе, подсчитать невозможно в силу закрытости госконтрактов. Пока единственным источником, который назвал приблизительную стоимость работ, остается глава СК РФ Александр Бастрыкин: в сентябре он заявил, что на восстановление Мариуполя потребуется не менее 176 млрд рублей.

Владимир Прокушев,

корреспондент отдела расследований

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