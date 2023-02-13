Сумки-подушки, необычные каблуки и узкие шарфики: 10 забавных аксессуаров, которые будут на пике моды в 2023 году

Еще в конце прошлого года ведущие дизайнеры выходили на традиционные подиумы на Неделях моды по всему миру, и уже было понятно, какие тенденции намечаются на 2023 год. От прозрачных нарядов до металлизированных ансамблей — в этом году представлен широкий выбор стилей, которые будут привлекать внимание. Возможно, самым сложным и захватывающим элементом станут аксессуары. Вот наиболее актуальные из них на 2023 год.

Узкий шарф

Носить шарф летом, конечно, нетрадиционно, но это очень стильно. Узкий шарф легкий, как перышко, и, скорее всего, не заставит вас потеть. Зато он дополнит образ и сделает его ультра модным. Надев один из этих забавных аксессуаров шириной 6-8 см, вы мгновенно «прокачаете» свой наряд с 2022 до 2023 года.

Сумки-подушки

Сумка-подушка — это милый, причудливый акцент любого образа. Она выглядит легкой и удобной. Эта тенденция появилась на подиумах впервые в марте 2022 года. Теперь этот плюшевый аксессуар добавили в свои коллекции 2023 года многие ведущие дизайнеры. Стало ясно, что объемная сумка-подушка станет основным элементом гардероба законодателей моды во всем мире.

Причудливые каблуки

В 2023 году под каблуком будет подразумеваться все, что поднимает подошву стопы. Все, от причудливых форм до диких украшений, может стать центральным элементом вашей обуви. Дизайнеры советуют выходить за рамки традиционных форм обуви и экспериментировать с интересными формами. В 2023 году в тренде самые необычные каблуки с изгибами, драгоценностями и т. д.

Массивные украшения

В 2023 году массивные украшения будут у всех на шее, запястьях, пальцах и не только. В своем интервью дизайнер ювелирных украшений Дженна Кац прямо заявила об изменении тенденций, заявив: «Мне не нравятся очень изящные украшения, собранные стопкой. Это было модно раньше. Теперь пора каждому проявить свою личность». Характерность и индивидуальность — это именно то, что придают образу крупные украшения.

Огромные сумки

Хотя мини-кошельки были в моде в 2022 году, сегодня это уже не так. Теперь мы движемся в противоположном направлении по размеру. Chloé, Salvatore Ferragamo, Brandon Maxwell и Bottega Veneta были одними из первых, кто дебютировал с огромными сумками на весенне-летней неделе моды 2023 года.

Вы можете проявить творческий подход к стилю этих аксессуаров и, что еще лучше, к тому, что вы в них вложите. Носите с собой все — ноутбуки, книги, закуски — в большую модную сумку все это точно поместится.

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Носки до колена

Эта тенденция назревала некоторое время. Осенью 2022 такие носки впервые появились на подиуме, а этой весной они станут мега актуальными. Такие дизайнерские бренды, как Dior и Gucci, выводили на подиум моделей в этих школьных носочках до колена.

Первопроходец уличной одежды Белла Хадид проходила в этом образе всю осень, и это только вопрос времени, когда массы начнут следовать за ней. Этот аксессуар можно сочетать с чем угодно, например с юбками, шортами и многим другим.

Оперные перчатки

Если вы думали, что шелковые перчатки предназначены только для принцесс и балов, то в наступившем году это уже не так. Эти перчатки были на подиуме летом/весной 2023 года, и теперь вы тоже можете смело добавлять их в свой образ. Придайте наряду немного больше визуальной текстуры, добавив в смесь сетку с жемчужными заклепками. Перчатки могут стать идеальным акцентом, если вы хотите добавить что-то высококлассное в свой повседневный образ.

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Серьги до плеч

В 2023 году в моде не только сумки большего размера, но и длинные серьги. Такие аксессуары до плеч были повсюду на подиуме 2023 года. Так что, приготовьте свои уши к чему-то более тяжелому и приготовьтесь к неудобному запутыванию волос. Но, несмотря на непрактичность таких украшений, они выглядят потрясающе.

Сетчатые колготки

Если вы еще не слышали, модные тенденции 80-х возвращаются в 2023 году. Это касается, например, колготок в сеточку. Вы можете выбрать более широкие или узкие клетки, черные колготки или цветные чулки.

Этот панк-гламурный аксессуар можно носить с шортами и юбками или надеть под рваные джинсы. И, если вы хотите добавить текстуру своим колготкам, не прибегая к резкой эстетике, вы всегда можете выбрать кружевной принт, чтобы смягчить внешний вид.

Туфли Мэри Джейн

Поскольку носки до колен в моде, неудивительно, что и туфли Мэри Джейн тоже. Эти очаровательные школьные туфли, неподвластные времени, будут повсюду в этом году. С носками, без носков, на платформе и в классическом черном цвете, они прекрасно сочетаются с юбками, джинсами и многим другим. Можно даже надеть массивные туфли Мэри Джейн с прозрачными гольфами. Так ваш образ станет еще более неповторимым.