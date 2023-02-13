 

Мнение: Зачистка

13.02.2023, 11:47, Разное
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1 апреля 1993 года вышел первый номер «Новой газеты».

За два месяца до этой даты Мосгорсуд оставил в силе решение Басманного районного суда Москвы о лишении «Новой газеты» и журнала «Новая рассказ-газета» свидетельств о регистрации СМИ.

Происходящее вокруг газеты и журнала, издававшихся редакционно-издательским домом «Новая газета»,очень похоже на зачистку информационного поля.

Да, нас лишили возможности издавать печатные СМИ. Но редакционно-издательский дом «Новая газета» — не прекращает деятельность и продолжает работать не в подполье, а в легальном правовом поле.

И нас не лишили возможности публиковаться в интернете. Наши тексты по-прежнему публикуются и будут публиковаться на сайтах «Новая газета» https://novayagazeta.ru и «Свободное пространство» https://novaya.media

И в наших телеграмм-каналах https://t.me/novaya_pishet и https://t.me/novaya_no.

PS Выложил видео не только на YouTube, но и в Rutube. И как обычно напоминаю:  подписывайтесь на канал и не забывайте ставить лайки!  Подписывайтесь и на мой Telegram-канал.

Источник: Ирек Муртазин


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