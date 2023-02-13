Мнение: Зачистка

1 апреля 1993 года вышел первый номер «Новой газеты».

За два месяца до этой даты Мосгорсуд оставил в силе решение Басманного районного суда Москвы о лишении «Новой газеты» и журнала «Новая рассказ-газета» свидетельств о регистрации СМИ.

Происходящее вокруг газеты и журнала, издававшихся редакционно-издательским домом «Новая газета»,очень похоже на зачистку информационного поля.

Да, нас лишили возможности издавать печатные СМИ. Но редакционно-издательский дом «Новая газета» — не прекращает деятельность и продолжает работать не в подполье, а в легальном правовом поле.

И нас не лишили возможности публиковаться в интернете. Наши тексты по-прежнему публикуются и будут публиковаться на сайтах «Новая газета» https://novayagazeta.ru и «Свободное пространство» https://novaya.media

И в наших телеграмм-каналах https://t.me/novaya_pishet и https://t.me/novaya_no.

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