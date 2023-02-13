Мнение: В тюрьму за три колоска

Снова в комментариях спорят, сажали ли в СССР вот именно за три колоска, или это всё выдумки антисоветчиков, а на самом деле отправляли в тюрьму только тех, кто воровал колхозное зерно всерьёз, целыми телегами.

Чтобы закрыть тему, обратимся к прокурору Андрею Вышинскому, который родился в Одессе, умер в Нью-Йорке, а вошёл в историю своей свирепой работой в Москве. Неосталинисты товарища Вышинского глубоко уважают, так что обвинять его в клевете на советскую действительность, надеюсь, не будут.

Более конкретно, у прокурора Вышинского есть брошюра «Революционная законность на современном этапе», вышедшая в 1932. Книга свободно лежит в читальных залах библиотек, но в электронном виде наши библиотеки её не выдают. Будь товарищ Вышинский сейчас жив, он сказал бы, что враги народа (из числа бывшей советской интеллигенции) паразитируют на вредительском комплексе законов об авторских правах. Пожалуй, конкретно в этом случае с товарищем Вышинским следовало бы отчасти согласиться — хорошая сама по себе идея авторских прав доведена в современном мире почти до абсурда.

В любом случае, выдержек из труда Андрея Вышинского в свободном доступе предостаточно, и я их сейчас процитирую. Я полагаю, что цитаты верные, однако желающие могут или заказать в РГБ скан, или ногами дойти до ближайшей библиотеки, чтобы свериться с бумажным источником. Декрет 7 августа, который упоминает товарищ прокурор, это как раз и есть тот самый Закон о трёх колосках. Вот, собственно, выдержки:

Три крестьянина, из коих двое по данным обвинительного заключения кулаки, а по представленным им справкам – не кулаки, а середняки – взяли на целые сутки колхозную лодку и уехали на рыбную ловлю. И за это самовольное пользование колхозной лодкой применили декрет 7 августа, присудили к очень серьёзной мере наказания.

<…>

По декрету 7 августа была осуждена целая семья за то, что занималась ужением рыбы из реки, протекавшей мимо колхоза.

<…>

Один парень был осуждён за то, что он ночью, как говорится в приговоре, баловался в овине с девушками и причинил этим беспокойство колхозному поросёнку. Мудрый судья знал, конечно, что колхозный поросёнок является частью колхозной собственности, а колхозная собственность священна и неприкосновенна. Следовательно, рассудил этот мудрец, нужно применить декрет 7 августа и осудить «за беспокойство» к 10 годам лишения свободы.

<…>

Учётчик колхоза Алексеенко за небрежное отношение к сельхозинвентарю, что выразилось в частичном оставлении инвентаря после ремонта под открытым небом, приговорён нарсудом по закону 7/8 1932 года к 10 годам лишения свободы. При этом совершенно не установлено, чтобы инвентарь получил полную или частичную негодность (д. нарсуда Каменского р. № 1169 18/II–1933).

<…>

Колхозник Лазуткин, работая в колхозе в качестве воловщика, во время уборки выпустил быков на улицу. Один вол поскользнулся и сломал себе ногу, вследствие чего по распоряжению правления был прирезан. Нарсуд Каменского р-на 20/II 1933 г. приговорил Лазуткина по закону 7/VIII к 10 годам лишения свободы.

<…>

Служитель религиозного культа Помазков, 78 лет, поднялся на колокольню, чтобы смести снег, и обнаружил там 2 мешка кукурузы, о чём немедленно заявил в сельсовет. Последний направил для проверки людей, которые обнаружили ещё мешок пшеницы. Нарсуд Каменского р-на 8/II 1933 г. приговорил Помазкова по закону 7/VIII к 10 годам лишения свободы.

<…>

Колхозник Камбулов нарсудом Каменского р-на 6/IV 1933 г. приговорён по закону 7/VIII к 10 годам лишения свободы за то, что он (будучи зав. амбарами колхоза «Бедняк») занимался якобы обвешиванием колхозников, вследствие чего летучей ревизией обнаружен в одном амбаре излишек зерна в 375 кило. Нарсуд не принял во внимание заявления Камбулова о проверке других амбаров, так как по его утверждению вследствие неправильного списания должен быть недостаток того же количества зерна в другом амбаре. Уже после осуждения Камбулова его показание получило подтверждение, так как это зерно было заприходовано на другой амбар, и там оказалась недостача 375 кг.

<…>

Нарсуд 3 участка Шахтинского района 31/III 1933 г. приговорил колхозника Овчарова за то, что «последний набрал горсть зерна и покушал ввиду того, что был сильно голоден и истощал и не имел силы работать» по ст. 162 УК к двум годам лишения свободы.

Кстати, статья 162 УК РФ — это уже более мягкая статья, а если бы товарища Овчарова судили по Закону о трёх колосках, он бы «двушечкой» уже не отделался. Другой вопрос, что в сталинских тюрьмах кормили ещё хуже, чем на воле, так что истощённому колхознику эти два года тюрьмы могли даться очень тяжело.

Всего по Закону о трёх колосках в СССР осудили 180 тысяч человек, причём основную массу в 1932-1934. В 1935 власти, наконец, осознали, что закон работает как-то не так, и постепенно переключились на поиски польских шпионов. Прокурор РСФСР Вышинский тоже пишет в своей брошюре, что народные суды несколько увлеклись, что сажать на 10 лет за «беспокойство поросёнку» — это уже чересчур. Ну, серьёзно, даже если считать поросёнка классово близким — откуда тут тюремный срок?

На это можно возразить — допустим, единичные перегибы действительно были, товарищ Вышинский врать не будет, но в среднем-то наверняка сажали тех, кто воровал не горстями, а телегами.

Что же, вот немного статистики из 1933, по наводке von_hoffmann. Данные взяты с Истмата, сомневаться в них вряд ли кто захочет.

По Средне-Волжскому краю за время с 16 по 21 августа с.г. — 558 чел., из них: кулаков — 72, единоличников — 144, колхозников — 169, прочих — 173, у которых изъято похищенного 4326 кг хлеба.

Делим одно на другое, и получаем, что средний преступник был привлечён к ответственности за кражу 7,5 килограмм зерна. Цену зерна мы тоже знаем — СССР во время голода 1933 продал за рубеж капиталистам 750 тысяч тонн пшеницы по 2,7 копеек за килограмм (ссылка). Таким образом, голодных колхозников массово осуждали за кражу зерна стоимостью в 20 копеек.

Для понимания масштаба цен, средняя зарплата по СССР, без учёта работающих за трудодни колхозников, в 1933 составляла 130 рублей в месяц. Украсть 20 копеек в 1933 — это примерно как украсть в наше время батон хлеба или бутылку молока: не тот проступок, за который следует отправлять голодного человека в сталинские лагеря.

Подведу итог

Мы выяснили, что в начале 1930-х колхозников действительно сажали за совершенно незначительные кражи: иногда буквально за три колоска, иногда за хищение зерна стоимостью в 20 копеек.

Вместе с тем было бы ошибкой полагать, будто Советская власть намеренно пыталась истребить своих колхозных крестьян. Товарищ Вышинский был знаменит своей безусловной лояльностью руководству. Если уж даже он требует прекратить злоупотребления, можно сделать вывод, что Закон о трёх колосках был принят скорее из-за неумения управлять огромной страной, из-за неспособности просчитать последствия резких решений, нежели из-за злого умысла Вождя.