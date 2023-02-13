Wikipedia удалит статью о COVID-19 из-за недостаточной значимости

Статьи о вирусе COVID-19 и вакцинах от него удалят из онлайн-энциклопедии Wikipedia, поскольку эти предметы и явления не имеют достаточной академической значимости.

С марта 2022 года по 2 февраля 2023 года их прочитали всего лишь 62 тысячи раз.

Исполнительный директор Wikimedia Станислав Козловский рассказал журналистам, что на страницы Википедии могут попасть только те люди, явления и события, которые оказывают значительное влияние на всё человечество и привлекают к себе интерес общественности. Отсутствие интереса к коронавирусной инфекции на протяжении последнего года может быть связано с тем, что её важность была сильно преувеличена. Нынешняя посещаемость страниц демонстрирует реальный «рейтинг» COVID-19.

– Он (SARS-CoV-2 – прим.) просто не прошёл проверку временем. Вот когда о какой-то эпидемии помнят через сто лет, как об испанке – тогда это значимое явление. А если два года пошумели и забыли, то значит, всё это наносное, бренное, – говорит Козловский. – Сейчас эти статьи уже почти никто не читает, про преимущества рекомбинантных вакцин никому знать не интересно. Даже войны правок уже давно нет.

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