 

Скандалы: Credit Suisse заморозил более трети российских активов в Швейцарии

13.02.2023, 11:30, Разное
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Сумма замороженных швейцарским банком российских средств составила $19 млрд.

Банк Credit Suisse заморозил российские активы на общую сумму 17,6 млрд швейцарских франков (около $19 млрд), пишет Sonntags Zeitung со ссылкой на кредитную организацию.
Газета отмечает, что это более трети от всех зарегистрированных в Швейцарии российских активов (46,1 млрд швейцарских франков, или почти $50 млрд). Из этой суммы, предполагает издание, только 4 млрд швейцарских франков (около $4,3 млрд) приходится на лиц, попавших под санкции.

Остальные 13,6 млрд швейцарских франков ($14,7 млрд) либо имеют отношение к тем, против кого ограничительные меры ввели третьи страны, либо являются средствами российского ЦБ. В обоих случаях подобные активы не попадают под санкции Швейцарии, но де-факто заморожены, говорится в статье.

Официально власти Швейцарии сообщали о заморозке в стране российских активов на сумму 7,5 млрд швейцарских франков, напоминает газета.

После введения западными странами санкций (Швейцария соблюдает ограничительные меры ЕС) из-за военной операции на Украине замороженными оказались $300 млрд резервов российского ЦБ, а также счета и имущество некоторых россиян, в частности крупных бизнесменов.

В Евросоюзе несколько месяцев обсуждают возможность использовать заблокированные российские активы для оказания помощи Украине. Брюссель пока не придумал, как это можно сделать, сообщали в декабре источники The Wall Street Journal. В Кремле потенциальное изъятие российских активов называли воровством.

На фоне обсуждения на Западе вопроса о возможном изъятии российских активов в пользу Украины на Швейцарию оказывается давление, сообщал глава МИД страны Иньяцио Кассис. Он не увидел оснований для того, чтобы так поступить: «Мы не можем просто взять деньги, которые нам не принадлежат».

Передача Украине российских активов стала бы нарушением прав собственности, указывала министр экономики Швейцарии Ги Пармелен и отмечала, что у Берна нет никаких юридических оснований для использования российского имущества для поддержки Киева.

Кирилл Соколов

Оригинал материала: “РБК”


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