 

“Может идти на ***!”: Разъяренный Лепс сорвался на мат из-за выходки вякающего за бугром Галкина*

13.02.2023, 11:29, Разное
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Сбежав из России Максим Галкин* теперь вякает за бугром то в адрес годами кормившей его страны, то теперь уже бывших коллег цеху. Неудивительно, что в последнее время уж слишком много знаменитостей критикуют опального комика. Он, к слову, умудрился вывести из себя спокойного как удава Григория Лепса.

На днях у музыканта был концерт в Ставрополе, где он неожиданно для всех решил публично унизить супруга Аллы Пугачевой. Прямо со сцены он припомнил шутки юмориста о хите “Натали”, когда он подбирал, по его мнению, смешные рифмы на песню. Собственно, это артист и процитировал.

“Натали, утоли мои печали и вали”. Массовые интерпретации находил…” – прозвучало из уст Григория Лепса.

Видимо, музыкант не на шутку устал от выходок пятого мужа Примадонны, ведь не спроста в конце своей речи он сорвался на мат.

“Галкин* может на *** идти!” – сурово выкрикнул со сцены разъяренный музыкант, после чего публика, охваченная смехом, принялась аплодировать своему кумиру.

Стоит отметить, что артист уже не в первый раз проходится по комику. Семь лет назад ему досталось от мэтра во время участия в шоу “Голос”. Супруг Аллы Пугачевой тогда исполнил отрывок оперы Моцарта “Волшебная флейта”, а певец оказался единственным из всех членов жюри, который не повернулся к звездному участнику. Более того, Григорий Лепс во всеуслышанье заявил, что у породиста отсутствует музыкальный талант.

* Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.


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