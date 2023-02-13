В Подмосковье неизвестный повредил ж/д пути Курского направления

В Подмосковье в районе железнодорожных путей Курского направления неизвестный мужчина совершил попытку диверсии. По данным “Царьграда”, он повредил ж/д стрелку, заблокировав переход упором и толстой проволокой.

Инцидент произошел между станциями “Молоди” и “Столбовая”. Мужчину, одетого в камуфляж, заметил машинист. Об этом пишет РИА ФАН. Неизвестный совершал какие-то манипуляции рядом с путями, но на нем не было сигнального жилета.

Как сообщает “Радио 1”, теперь неизвестного в камуфляже разыскивает полиция.