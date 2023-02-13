 

Мнение: О секрете его молодости… Почему он выглядит совсем не так?

13.02.2023, 11:20, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Искусственный интеллект, говорите? Обученный на многих миллионах фотоизображений разных людей предсказывать процессы старения у человека, утверждаете? Получивший для анализа десятки детских, отроческих, юношеских и молодых фотографий персонажа, полагаете? И выдавший на основе всего этого просто сногсшибательный результат, наводящий на мысль, что «царь-то — ненастоящий!» ©?

Ха-ха-ха.

Как бы не так.

Всё гораздо, гораздо проще.

Вот так…

Одно старое фото, одна бесплатная «раскраска», один фильтр в FaceApp.

Но сколько шума!

И как дружно все «повелись»…

Но глядя на искусственно состаренное фото, нельзя не наткнуться на «интересную» мысль.

А ведь из него с годами, наверное, мог бы получиться почтенный университетский профессор или хотя бы доцент. Может быть, чем чёрт не шутит, впоследствии даже завкафедрой, декан, а то и проректор.

И тогда всё — вообще всё — могло бы пойти совершенно по-другому?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.02.22 / Влад Топалов, Светлана Бондарчук и Сергей Харченко на открытии бутика в Москве

16.04.22 / Во Франции из-за украинского конфликта в четыре раза подскочили цены на удобрения

06.05.21 / Скандалы: Мосгорсуд защитил банкиров от прокуроров

29.07.22 / Чего ему ещё нужно было? – Личное мнение

11.01.22 / В Канаде сообщают о всплеске детских отравлений каннабисом

03.11.20 / Ученые считают: человек произошел от грибов

26.08.22 / Когда отвечать не нужно – Личное мнение

24.03.22 / Мнение: В Киеве убита журналистка Баулина

18.10.22 / Vienna Online – Австрия поддерживает миссию по обучению украинских военных, но участвовать в ней не будет

02.07.20 / Жертвы Харви Вайнштейна получат компенсацию в размере 19 миллионов долларов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика