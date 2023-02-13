Мнение: О секрете его молодости… Почему он выглядит совсем не так?

Искусственный интеллект, говорите? Обученный на многих миллионах фотоизображений разных людей предсказывать процессы старения у человека, утверждаете? Получивший для анализа десятки детских, отроческих, юношеских и молодых фотографий персонажа, полагаете? И выдавший на основе всего этого просто сногсшибательный результат, наводящий на мысль, что «царь-то — ненастоящий!» ©?

Ха-ха-ха.

Как бы не так.

Всё гораздо, гораздо проще.

Вот так…

Одно старое фото, одна бесплатная «раскраска», один фильтр в FaceApp.

Но сколько шума!

И как дружно все «повелись»…

Но глядя на искусственно состаренное фото, нельзя не наткнуться на «интересную» мысль.

А ведь из него с годами, наверное, мог бы получиться почтенный университетский профессор или хотя бы доцент. Может быть, чем чёрт не шутит, впоследствии даже завкафедрой, декан, а то и проректор.

И тогда всё — вообще всё — могло бы пойти совершенно по-другому?

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